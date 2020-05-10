Сестра парня, застреленного другом в Москве, заявила, что брат не был геем

Сестра молодого человека, которого сегодня в Москве застрелил его друг, Юлия рассказала Лайфу, что её брат не был геем и никакие любовные отношения не связывали его с убийцей.

— Мой брат — не гей, этого вообще не может быть. Это ложная информация. Что за бред? Они [брат и убийца] не были в отношениях. Они друзья были, — заявила она.

По словам сестры, у погибшего парня около полугода назад была девушка. Кроме того, мама рассказывала Юлии о нескольких отношениях сына с противоположным полом. Девушка отмечает, что её брат был очень отзывчивым и добрым парнем, занимался спортом и всегда ответственно относился к любому делу.