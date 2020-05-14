В Татарстане мужчина полгода жил с телом возлюбленной

Житель Набережных Челнов полгода хранил в доме тело 47-летней возлюбленной, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Первыми тревогу забили соседи мужчины, которые учуяли в подъезде неприятный запах. Увидев прибывших на место сотрудников полиции, 50-летний хозяин квартиры попытался свести счёты с жизнью, но его удалось спасти. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили предсмертную записку.

В ходе проверки выяснилось, что женщина умерла от тяжёлой болезни ещё в октябре 2019 года. Зачем мужчина хранил её тело так долго — неизвестно.