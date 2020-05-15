49-летняя Джина Стюарт опубликовала в "Инстаграме" архивный кадр, на котором ей всего 19 лет. С фото внимательно смотрит стройная, стильно одетая девушка с копной длинных светлых волос. И на первый взгляд кажется, что этот ретроснимок вполне мог принадлежать какой-нибудь рок-звезде. Что неудивительно, ведь в молодости "самая сексуальная бабушка" была поклонницей рок-музыки, о чём она рассказала в подписи.
Верните меня в 1990 год, когда мне было девятнадцать лет и моей любимой рок-группой была Bon Jovi
Джина Стюарт
Однако многие знают Джину совсем другой. Австралийка стала известна, после того как заняла 12-е место в престижном конкурсе Miss Maxim, когда ей было уже далеко за 40. Хотя, глядя на сексуальную красавицу с пышными формами и голливудской улыбкой, сложно поверить, что она мама четырёх детей и даже воспитывает внучку.
Поэтому подписчики, которых у Джины уже 214 тысяч, очень удивились, отметив, что разница между снимками колоссальная и узнать в цветущей сексуальной бабушке девушку с серьёзным взглядом довольно непросто. Впрочем, по мнению поклонников, Стюарт и раньше выглядела горячо. Однако многие отметили, что с годами австралийка стала намного лучше.
Ты и раньше была супергорячей
booboo_48
Ого, выглядела просто невероятно
angeehill68
WOW-girls
"Самая сексуальная бабушка" показала старое фото, но даже в 19 лет она не была такой горячей, как сейчас
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Сейчас ты намного лучше
mike5239
Но перемены во внешности не обошлись без пластических операций. Сама Джина настаивает, что сделала только одну — увеличила грудь, о чём после сильно пожалела.