"Самая сексуальная бабушка" показала старое фото, но даже в 19 лет она не была такой горячей, как сейчас

49-летняя Джина Стюарт опубликовала в "Инстаграме" архивный кадр, на котором ей всего 19 лет. С фото внимательно смотрит стройная, стильно одетая девушка с копной длинных светлых волос. И на первый взгляд кажется, что этот ретроснимок вполне мог принадлежать какой-нибудь рок-звезде. Что неудивительно, ведь в молодости "самая сексуальная бабушка" была поклонницей рок-музыки, о чём она рассказала в подписи.

Фото © Instagram / ginastewartofficial

Верните меня в 1990 год, когда мне было девятнадцать лет и моей любимой рок-группой была Bon Jovi Джина Стюарт

Фото © Instagram / ginastewartofficial

Однако многие знают Джину совсем другой. Австралийка стала известна, после того как заняла 12-е место в престижном конкурсе Miss Maxim, когда ей было уже далеко за 40. Хотя, глядя на сексуальную красавицу с пышными формами и голливудской улыбкой, сложно поверить, что она мама четырёх детей и даже воспитывает внучку.

Фото © Instagram / ginastewartofficial

Поэтому подписчики, которых у Джины уже 214 тысяч, очень удивились, отметив, что разница между снимками колоссальная и узнать в цветущей сексуальной бабушке девушку с серьёзным взглядом довольно непросто. Впрочем, по мнению поклонников, Стюарт и раньше выглядела горячо. Однако многие отметили, что с годами австралийка стала намного лучше.

Ты и раньше была супергорячей booboo_48

Ого, выглядела просто невероятно angeehill68

Фото © Instagram / ginastewartofficial

Сейчас ты намного лучше mike5239