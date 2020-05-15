Когда наглость — второе счастье. 15 котов, которые отняли спальное место даже у собак

"На улице –13, и король вдруг решил, что теперь эта кровать его"

Фото © Reddit / asillyfrog

"Мне удалось заснять отчаяние в глазах собаки, когда она поняла, что кот занял её лежак"

Фото © Reddit / TrulyDannyDeVito, Sqweegle

"Мой кот недавно обнаружил кровать пса"

Фото © Reddit / haysalpj

"Кот пытался украсть лежак, но пёс был против"

Фото © Reddit / stolendogbeds,

"Купила собакам новые лежаки. Мне нужно как-то набраться смелости, чтобы прогнать это чудо"

Фото © Reddit / Jedi_Q

"Пап, он снова за старое"

Фото © Reddit / Herrben, esthersharon

"О, эти встретившиеся взгляды, полные апатии и презрения "

Фото © Reddit / billyjean94

"Мой пёс — хлюпик"

Фото © Reddit / tastyfriend, Uncreativeinjune

"Наш сутулый пёс не знает, что делать"

Фото © Reddit / kashavitia

"Ну, тут понятно, кто вожак в стае"

Фото © Reddit / j_shine85, Instagram / shelbym716

Оказалось, такие самоуверенные коты — обычное дело. Они постоянно занимают кроватки собак своих хозяев. Чтобы делиться такими случаями, последние даже завели отдельную тему на Reddit — stolendogbeds.