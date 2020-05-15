"На улице –13, и король вдруг решил, что теперь эта кровать его"
Фото © Reddit / asillyfrog
"Мне удалось заснять отчаяние в глазах собаки, когда она поняла, что кот занял её лежак"
Фото © Reddit / TrulyDannyDeVito, Sqweegle
"Мой кот недавно обнаружил кровать пса"
Фото © Reddit / haysalpj
"Кот пытался украсть лежак, но пёс был против"
Фото © Reddit / stolendogbeds,
"Купила собакам новые лежаки. Мне нужно как-то набраться смелости, чтобы прогнать это чудо"
Фото © Reddit / Jedi_Q
WOW-animals
Когда наглость — второе счастье. 15 котов, которые отняли спальное место даже у собак
сегодня в 15:45
Парень нашёл на дороге потерявшегося щенка, но в Сети предупредили, что это совсем другое животное
13 мая, 14:47
Девушка сняла на видео, что скрывается в сумке кенгуру, и теперь все мечтают это забыть
12 мая, 11:55
"Пап, он снова за старое"
Фото © Reddit / Herrben, esthersharon
"О, эти встретившиеся взгляды, полные апатии и презрения "
Фото © Reddit / billyjean94
"Мой пёс — хлюпик"
Фото © Reddit / tastyfriend, Uncreativeinjune
"Наш сутулый пёс не знает, что делать"
Фото © Reddit / kashavitia
"Ну, тут понятно, кто вожак в стае"
Фото © Reddit / j_shine85, Instagram / shelbym716
Оказалось, такие самоуверенные коты — обычное дело. Они постоянно занимают кроватки собак своих хозяев. Чтобы делиться такими случаями, последние даже завели отдельную тему на Reddit — stolendogbeds.