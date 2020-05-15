Военные США рассекретили данные об инцидентах с НЛО

ВМС США опубликовали архивные данные, в которых содержатся сведения о контактах лётчиков палубной авиации с неопознанными летающими объектами, пишет New York Times. Как отмечают СМИ, в документах военные сообщают о восьми случаях с 27 июня 2013-го по 13 февраля 2019 года. В некоторых ситуациях, как отмечают военные, НЛО следовали в "опасной близости" от самолётов ВМС.
С НЛО неопознанной формы и размера сталкивались не только лётчики палубной авиации с авианосца "Теодор Рузвельт", но и пилоты с других авианесущих кораблей. Командование ВМС США не раскрывает подробностей инцидентов, однако в документах отмечается, что НЛО не проявляли никакой активности, хотя "длительное время находились рядом" с кораблями и самолётами ВМС США. Затем неопознанные объекты просто "растворялись в воздухе", не оставляя никаких признаков присутствия.
Ранее в Минобороны США официально признали, что военные лётчики действительно сталкивались с неопознанными летающими объектами, однако сам факт таких контактов долгое время не обсуждался военными публично.
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