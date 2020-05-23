Молодой папа, у которого обнаружили 4 рака, умер через два дня после долгожданной свадьбы с любимой

30-летний Гэвин Ховарт долгое время чувствовал себя неважно, но списывал всё на тяжёлый физический труд и на астму, оставшуюся с детства после туберкулёза. Парень сменил работу, но легче ему не становилось, поэтому он обратился к врачам. И те после долгого обследования поставили ему ужасный диагноз: лимфома, опухоль в печени, почках и мозге. С делами медики посоветовали не затягивать, дав Гэвину всего пару месяцев, пишет Metro.
Фото © Facebook / Kirsty Howarth
Гэвин долгое время хотел жениться на своей 27-летней девушке Кирсти, с которой ему удалось завести двух детей, но постоянно откладывал. Влюблённые хотели сделать всё красиво и идеально, откладывая деньги на грандиозный праздник. Но теперь это всё было неважно, и пара решила устроить маленькую церемонию прямо в гостиной. Родственники, друзья и соседи не стали стоять в стороне, собрав деньги и необходимые для свадьбы предметы.
Местная кейтеринговая компания устроила целый пир, а салон красоты помог гостям и невесте с макияжем и причёской. На церемонии присутствовали лишь мамы Кирсти и Гэвина, а также дети пары. Отец Кирсти и брат с сестрой Гэвина наблюдали за свадьбой из сада, чтобы не нарушать правила изоляции. Вечер прошёл чудесно, но спустя менее чем два дня Гэвин умер.
Мне было очень тяжело, но дети помогли со всем справиться. Старший теперь то веселится, то грустит, скучая по папе. Младший мало что понимает, но знает точно, что папа на небесах
Кирсти Ховарт