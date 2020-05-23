Молодой папа, у которого обнаружили 4 рака, умер через два дня после долгожданной свадьбы с любимой

30-летний Гэвин Ховарт долгое время чувствовал себя неважно, но списывал всё на тяжёлый физический труд и на астму, оставшуюся с детства после туберкулёза. Парень сменил работу, но легче ему не становилось, поэтому он обратился к врачам. И те после долгого обследования поставили ему ужасный диагноз: лимфома, опухоль в печени, почках и мозге. С делами медики посоветовали не затягивать, дав Гэвину всего пару месяцев, пишет Metro.

Фото © Facebook / Kirsty Howarth

Гэвин долгое время хотел жениться на своей 27-летней девушке Кирсти, с которой ему удалось завести двух детей, но постоянно откладывал. Влюблённые хотели сделать всё красиво и идеально, откладывая деньги на грандиозный праздник. Но теперь это всё было неважно, и пара решила устроить маленькую церемонию прямо в гостиной. Родственники, друзья и соседи не стали стоять в стороне, собрав деньги и необходимые для свадьбы предметы.

Фото © Facebook / Gavin Afc Howarth

Местная кейтеринговая компания устроила целый пир, а салон красоты помог гостям и невесте с макияжем и причёской. На церемонии присутствовали лишь мамы Кирсти и Гэвина, а также дети пары. Отец Кирсти и брат с сестрой Гэвина наблюдали за свадьбой из сада, чтобы не нарушать правила изоляции. Вечер прошёл чудесно, но спустя менее чем два дня Гэвин умер.

Фото © Facebook / Gavin Afc Howarth