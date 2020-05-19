"Я плакала, теперь твоя очередь". Девушка проучила бывшего, отправив ему тонну лука

Жительница Китая отомстила бывшему возлюбленному за то, что он бросил её и спокойно пережил расставание. Желая заставить его страдать, изобретательная девушка отправила к его дверям тонну лука, пожелав плакать так же сильно, как она. О необычном случае сообщает Daily Mail.

Как уточняется, пара встречалась около года, пока юноша не решил положить конец отношениям. Узнав, что парень совсем не переживает из-за разрыва, пришедшая в ярость девушка заказала целый грузовик лука, приложив записку: "Я плакала три дня, теперь твоя очередь". Она попросила курьера не связываться с клиентом, а просто привезти овощи к его двери. На выгрузку заказа из машины у сотрудника службы доставки ушло около четырёх часов.

Фото © Shandong Net

Бывший возлюбленный мстительной девушки позже рассказал журналистам, что решил расстаться с ней из-за её "чрезмерной эмоциональности".

Фото © Shandong Net

Соседи юноши пожаловались, что вынуждены страдать вместе с ним, так как теперь весь жилой комплекс пропах луком.