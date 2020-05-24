Очевидцы успели заснять трогательный момент воссоединения собак, которые были из одного помёта

Пользовательница libpincher из Дарема, Англия, поделилась в "Твиттере" сценой, свидетелем которой стал её папа. Мужчина снял, как два очаровательных пса "обнялись" во время прогулки. Чёрный и белый пушистики стоят на задних лапках, прижавшись друг к другу, и один из них словно расплылся в нежной улыбке.

Фото © Twitter / libpincher

В сообщении папа девушки объяснил, что встретил животных во время прогулки. Как позже выяснилось, они были из одного помёта, но жили у разных хозяев.

Вместо того чтобы просто играть, как они играют с другими собаками, посмотрите на это... Папа девушки

Фото © Twitter / libpincher

Трогательная встреча пушистых брата и сестры не могла оставить юзеров равнодушными. Пост девушки быстро стал вирусным, менее чем за сутки набрав 612 тысяч лайков. Пользователи умилялись, делились похожими историями и спорили, действительно ли четверолапые друг друга узнали. Но многие сошлись на том, что владельцам питомцев надо почаще устраивать такие свидания.

Да, многие домашние животные имитируют поведение человека LeonardoYokhana

Это так мило, что я не могу сдержать слёзы GHCreateStudio1