Пользовательница libpincher из Дарема, Англия, поделилась в "Твиттере" сценой, свидетелем которой стал её папа. Мужчина снял, как два очаровательных пса "обнялись" во время прогулки. Чёрный и белый пушистики стоят на задних лапках, прижавшись друг к другу, и один из них словно расплылся в нежной улыбке.
В сообщении папа девушки объяснил, что встретил животных во время прогулки. Как позже выяснилось, они были из одного помёта, но жили у разных хозяев.
Вместо того чтобы просто играть, как они играют с другими собаками, посмотрите на это...
Папа девушки
Трогательная встреча пушистых брата и сестры не могла оставить юзеров равнодушными. Пост девушки быстро стал вирусным, менее чем за сутки набрав 612 тысяч лайков. Пользователи умилялись, делились похожими историями и спорили, действительно ли четверолапые друг друга узнали. Но многие сошлись на том, что владельцам питомцев надо почаще устраивать такие свидания.
Да, многие домашние животные имитируют поведение человека
LeonardoYokhana
Это так мило, что я не могу сдержать слёзы
GHCreateStudio1
Людям есть чему поучиться у животных
Avalonii
WOW-animals
Очевидцы успели заснять трогательный момент воссоединения собак, которые были из одного помёта
сегодня в 14:30
Родители выбросили кошку дочери, пока та была в колледже, и девушка развернула спасательную операцию
вчера в 17:30
Хитрый дельфин выдрессировал туристов, и теперь те кормят его рыбой в обмен на подарки со дна моря
вчера в 16:00