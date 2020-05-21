ЕНВД отменяют. Как теперь платить меньше налогов при сдаче квартиры и оказании услуг?

Министерство финансов объявило, что действие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для предпринимателей продлен не будет и со следующего года сотни тысяч россиян, занятых в торговле, сфере услуг или сдаче посуточно квартир будут платить налоги по-новому. О том, какой режим выбрать выгоднее, разбирал Лайф.

До недавнего времени ЕНВД был, пожалуй, самым простым и выгодным налогом для предпринимателей: то, что сумма налога не зависит от выручки или дохода, делало этот налоговый режим предпочтительным для многих россиян. Отменить его Минфин планировал уже давно, и, несмотря на просьбы сразу четырёх бизнес-ассоциаций, на территории России этот налоговый режим для предпринимателей перестанет действовать с января будущего года (в Москве он был отменён еще в 2012 году). По данным ФНС России, на текущий момент плательщиками ЕНВД (его ещё называют "вменёнкой") были 1,8 млн бизнесменов. На какой же налоговый режим им будет выгоднее перейти?

Налог на профессиональный доход

Самый очевидный ответ: это новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Или, как его ещё называют, "налог на самозанятых". Изначально он считался экспериментом в четырёх регионах России, но недавно Госдума распространила его на всю территорию государства. Преимущество его в том, что при этом налоговом режиме можно не платить страховые взносы (почти 41 тысяча рублей в год). Правда, в этом случае и "пенсионных" баллов не начисляется, поэтому самозанятый в старости сможет рассчитывать только на свои сбережения и социальную пенсию, которую начинают выплачивать на пять лет позже обычной.

Кроме того, хоть, в отличие от ЕНВД, сумма уплачиваемого налога зависит от выручки, ставки налога очень низкие. Это 4%, если принимать деньги от физлиц, и 6%, если от юрлиц и ИП. Фактически на сегодняшний момент это самый низкий налог на доходы — в два-три раза ниже, чем "обычный" НДФЛ. Никаких деклараций подавать не надо, кассы не нужны, все налоги рассчитываются автоматически с помощью мобильного приложения от ФНС. Арендодателям, парикмахерам, маникюршам или фитнес-тренерам будет выгодно перейти на этот режим: во многих случаях он будет даже выгоднее, чем привычная "вменёнка". Минусов у него немного: нельзя нанимать работников, а максимальный доход ограничен суммой 2,4 млн рублей в год. Кроме того, нельзя стать "самозанятым", если вы работаете по агентскому договору, договору комиссии или торгуете подакцизными товарами.

Патент

Патентная система налогообложения очень похожа на ЕНВД. Сумма налога совсем не зависит от дохода — надо просто подать заявку, оплатить патент на конкретную деятельность и далее свободно работать. Для каждого региона стоимость патента разная. Например, стоимость патента на косметические услуги в Москве — 60 тысяч рублей в год, а, например, в Уфе — 21 тысяча рублей. Патент на сдачу квартиры в Москве на год стоит 27 тысяч рублей, а, например, в Ярославле — 11 тысяч. При этом не имеет значения, за какую цену квартиру вы сдаёте. Поэтому хозяевам съёмного жилья в Москве при сдаче стандартной однушки выгоднее платить "самозанятый" налог, а в Ярославле — купить патент.

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Стоимость патента в каждом конкретном случае можно рассчитать на калькуляторе ФНС.

Однако существенным минусом этого режима налогообложения является необходимость уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды. Фиксированный минимальный взнос в 2020 году — почти 41 тысяча рублей, и его надо оплатить в любом случае, даже если в конкретном году предприниматель не вёл деятельность и у него не было дохода.

Кроме того, налог нужно платить авансом. Одну треть стоимости патента сразу и оставшееся — до конца года. Зато можно нанять до 15 сотрудников.

Этот налоговый режим может быть выгоден только в том случае, если вы получаете доход значительно выше среднего, из которого исходили власти, рассчитывая стоимость патента. Однако во многих случаях необходимость платить также страховые взносы в дополнение к стоимости патента может перечеркнуть все выгоды этого режима.

"Упрощёнка"

Переходя на упрощённую систему налогообложения, предприниматели платят только один налог. Но должны выбрать, какой именно: это либо 6% с выручки, либо 15% с чистой прибыли (то есть выручка минус расходы). Страховые взносы на этом налоговом режиме тоже надо платить, однако разрешается уменьшить "упрощённый" налог, уплачиваемый в бюджет, на сумму этих страховых взносов. Это плюс. Однако минусов значительно больше.

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Придётся вести пусть и упрощённый, но бухгалтерский учёт, регулярно заполнять налоговую декларацию, соблюдать правила кассовой дисциплины (то есть каждый день сдавать выручку в банк), а в некоторых случаях всё же платить и другие налоги. Например, при владении землёй "упрощенцы" платят земельный налог, а при использовании воды из реки для полива — водный.