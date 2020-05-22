Слышно за три километра. Как лангусты заглушают рёв реактивных двигателей

Лангусты — самые шумные животные на Земле, заявили океанологи из Франции и США. Об этом пишет Scientific Reports. Сообщается, что учёные расставили специальные микрофоны на мелководье у берегов Бретани (северо-запад Франции) и записали звуки, издаваемые обыкновенными лангустами — Palinurus elephas. Напомним, это достаточно широко распространённый вид ракообразных, его представители обитают у восточных берегов Атлантического океана от Норвегии до Марокко, а также в Средиземном море, у Канарских островов и в других местах. Отмечается, что гидрофоны были расположены на расстояниях от 0,5 до 100 метров от животных.

Впоследствии исследователи измерили мощность звуков на записях. Выяснилось, что шум от самых крупных особей достигал 167 децибелов. Для сравнения: реактивный самолёт при взлёте создаёт 130–140 децибелов. По расчётам учёных, некоторых лангустов должно быть слышно с расстояния до трёх километров.

Океанологи решили понаблюдать за этими раками, чтобы понять, каким образом они создают такой шум. Оказалось, что лангусты трут своими усиками о хитиновый вырост между глазами. Для чего они это делают, пока не до конца ясно. Учёные предполагают, что таким образом они предупреждают сородичей об опасности или отпугивают врагов.