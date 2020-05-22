Набиуллина полагает, что ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля исчерпано

Ускорение роста цен в России, которое было связано с ослаблением рубля и возросшим спросом на ряд товаров, вероятно, уже исчерпано, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

— По-видимому, ускорение темпов роста цен после ослабления рубля и временного увеличения спроса на товары первой необходимости исчерпано, — приводит её слова ТАСС.

Как отметила глава ЦБ РФ, за последнюю неделю фиксировалась околонулевая инфляция, а в последние две недели годовая инфляция стабильно была на уровне чуть выше трёх процентов.