В ДНР сообщили о подавлении огневых точек украинской армии

Подразделения Донецкой Народной Республики подавили огневые точки украинских силовиков, которые утром открыли огонь из миномётов по селу Верхнеторецкое. Об этом сообщил представитель Народной милиции. В результате обстрела были повреждены жилой дом, газопровод и линии электропередачи.
— Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнём огневые точки противника были подавлены, — сказал представитель Народной милиции.
Он призвал украинскую сторону прекратить обстрелы территории ДНР, иначе они повлекут за собой ответные действия. Отмечается, что, по данным разведки, подразделениям республики удалось уничтожить два миномёта, Вооружённые силы Украины понесли потери.