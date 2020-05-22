В ДНР сообщили о подавлении огневых точек украинской армии

Подразделения Донецкой Народной Республики подавили огневые точки украинских силовиков, которые утром открыли огонь из миномётов по селу Верхнеторецкое. Об этом сообщил представитель Народной милиции. В результате обстрела были повреждены жилой дом, газопровод и линии электропередачи.

— Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнём огневые точки противника были подавлены, — сказал представитель Народной милиции.