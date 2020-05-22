В МИД рассказали, сколько раз Путин и Трамп общались по телефону за два месяца

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп с конца марта по сегодняшний день шесть раз общались по телефону, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Если говорить об уровне президентском, то с конца марта и по сегодняшний день состоялось шесть телефонных разговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Сергей Лавров общался с госсекретарём Майком Помпео в этот период четыре раза, — сообщил он во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Рябков отметил, что продолжаются плотные контакты между Москвой и Вашингтоном по линии посольств, идёт переписка, а также эксперты профильных департаментов МИД контактируют и взаимодействуют с американскими коллегами.