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На Бали найдена мёртвой семья с Украины. Они могли отравиться

Результаты экспертизы пока не готовы.

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Фото © ТАСС / Zuma Wire / Herwin Bahar / Pacific Press

Двое украинцев, чьи тела были найдены в гостинице на Бали в конце апреля, вероятно, скончались в результате отравления. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По результатам проведённых анализов в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления, — сказал он.

Погорельцев добавил, что, чтобы установить источник отравления, следователи повторно осмотрели номер одной из индонезийских гостиниц, где скончались граждане Незалежной, и нашли дополнительные вещественные доказательства. Их в свою очередь доставили на экспертизу.

Кроме того, 18 мая было проведено вскрытие тел умерших. Судмедэксперты пока ещё не предоставили итоговое заключение о смерти пары, оно будет предоставлено позже.

Отметим, что 28 апреля в Департамент консульской службы МИД Украины обратилась девушка с сообщением о том, что её родители были найдены мёртвыми в номере гостиницы на острове Бали, где проживали последнее время. Местная полиция подтвердила факт смерти двух украинцев и начала следственные действия.

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