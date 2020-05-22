На Бали найдена мёртвой семья с Украины. Они могли отравиться

Двое украинцев, чьи тела были найдены в гостинице на Бали в конце апреля, вероятно, скончались в результате отравления. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

— По результатам проведённых анализов в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления, — сказал он.

Погорельцев добавил, что, чтобы установить источник отравления, следователи повторно осмотрели номер одной из индонезийских гостиниц, где скончались граждане Незалежной, и нашли дополнительные вещественные доказательства. Их в свою очередь доставили на экспертизу.

Кроме того, 18 мая было проведено вскрытие тел умерших. Судмедэксперты пока ещё не предоставили итоговое заключение о смерти пары, оно будет предоставлено позже.