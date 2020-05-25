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Регион
Опубликовано 25 мая 2020, 18:00
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Русский гол в Бундеслиге и любимый клуб Ивана Урганта из Минска. Главное из мира футбола

Оглавление
Чем порадовала Бундеслига?
Что интересного было в других лигах?

Футбола становится всё больше. Чем удивила нас игра номер один в эти выходные?

Главным хедлайнером прошедшего уик-энда стал белорусский футбольный клуб "Ислочь". Они вывесили баннер с Иваном Ургантом, который ранее в эфире своей программы сказал, что болеет за них.

Правда, поддержка Урганта не помогла футболистам. "Ислочь" проиграла со счётом 1:2.

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Турнирная таблица чемпионата Белоруссии на сегодняшний момент выглядит так.

Скриншот © flashscore.ru

Скриншот © flashscore.ru

В этот уик-энд БАТЭ установил рекорд, выиграв в четвёртый раз Кубок Белоруссии.

Кубковый матч в Минске выдался эмоциональным. Команды не смогли открыть счёт в основное время. Единственный гол был забит борисовчанами лишь на 121-й минуте встречи. Автором победного мяча стал Захар Волков.

Чем порадовала Бундеслига?

В чемпионате Германии мы увидели русский гол. В матче "Аугсбурга" и "Шальке" (3:0) отличился 23-летний хавбек Эдуард Лёвен. Это немецкий футболист с русскими корнями. Он забил со штрафного на 6-й минуте встречи.

Лёвеном одно время интересовался московский "Спартак", но до трансфера дело так и не дошло. Зато он успел попасть в молодёжную сборную Германии. Так как он не привлекался в основную команду, то имеет все шансы выступить за российскую сборную. Хотя сам игрок признавался в интервью, что не горит желанием играть за Россию, понимая, что его ждёт огромная конкуренция в бундестим.

Что касается лидеров чемпионата, то "Бавария" победила "Айнтрахт" со счётом 5:2, а дортмундская "Боруссия" выиграла у "Вольфсбурга" (2:0). Уже в следующем туре мы увидим очную встречу между мюнхенцами и "шмелями". Пока же турнирная таблица выглядит так.

Скриншот © flashscore.ru

Скриншот © flashscore.ru

Что интересного было в других лигах?

В эти выходные возобновился чемпионат Венгрии. "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист и бывший игрок казанского "Рубина" Сергей Ребров, обыграл "Дебрецен" (2:1).

"Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице с 56 очками, при этом имея ещё один матч в запасе.

Скриншот © flashscore.ru

Скриншот © flashscore.ru

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Возобновился и армянский футбол. "Пюник" во главе с экс-игроком "Зенита" и "Динамо" Романом Березовским проиграл лидеру — команде "Арарат-Армения" (0:3).

Скриншот © flashscore.ru

Скриншот © flashscore.ru

Совсем скоро вернутся и другие лиги. Ждём ещё больше футбола!

Фото © Инфографика LIFE / Алексей Соков

Фото © Инфографика LIFE / Алексей Соков

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Галина Глазко
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