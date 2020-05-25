Русский гол в Бундеслиге и любимый клуб Ивана Урганта из Минска. Главное из мира футбола
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Футбола становится всё больше. Чем удивила нас игра номер один в эти выходные?
Главным хедлайнером прошедшего уик-энда стал белорусский футбольный клуб "Ислочь". Они вывесили баннер с Иваном Ургантом, который ранее в эфире своей программы сказал, что болеет за них.
На матче против «Энергетика-БГУ» наши болельщики посвятили баннер известному поклоннику «Ислочи» Ивану Урганту 😉#фкислочь #fcisloch #ислочьэнергетикбгу pic.twitter.com/5GKE5gfgJb— ФК «Ислочь» 🐺 (@fcisloch) May 23, 2020
Правда, поддержка Урганта не помогла футболистам. "Ислочь" проиграла со счётом 1:2.
Турнирная таблица чемпионата Белоруссии на сегодняшний момент выглядит так.
В этот уик-энд БАТЭ установил рекорд, выиграв в четвёртый раз Кубок Белоруссии.
We are the champions!#alwaysfirst pic.twitter.com/0AQg7dszOx— FC BATE Borisov (@FCBATE) May 24, 2020
Кубковый матч в Минске выдался эмоциональным. Команды не смогли открыть счёт в основное время. Единственный гол был забит борисовчанами лишь на 121-й минуте встречи. Автором победного мяча стал Захар Волков.
БАТЭ с третьего добивания все же отправил мяч в ворота брестского «Динамо». И это на 121-й минуте 😱— Матч ТВ (@MatchTV) May 24, 2020
Огненная развязка финала Кубка Белоруссии:https://t.co/v1N1qKIyEC pic.twitter.com/7iS4gVbPN2
Чем порадовала Бундеслига?
В чемпионате Германии мы увидели русский гол. В матче "Аугсбурга" и "Шальке" (3:0) отличился 23-летний хавбек Эдуард Лёвен. Это немецкий футболист с русскими корнями. Он забил со штрафного на 6-й минуте встречи.
Шикарный гол со штрафного положил гражданин России ⚽🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) May 24, 2020
Эдуард Левен также имеет немецкое гражданство и даже играет за молодежную сборную страны:https://t.co/BpcKFzrZAO pic.twitter.com/JU61slT9no
Лёвеном одно время интересовался московский "Спартак", но до трансфера дело так и не дошло. Зато он успел попасть в молодёжную сборную Германии. Так как он не привлекался в основную команду, то имеет все шансы выступить за российскую сборную. Хотя сам игрок признавался в интервью, что не горит желанием играть за Россию, понимая, что его ждёт огромная конкуренция в бундестим.
Что касается лидеров чемпионата, то "Бавария" победила "Айнтрахт" со счётом 5:2, а дортмундская "Боруссия" выиграла у "Вольфсбурга" (2:0). Уже в следующем туре мы увидим очную встречу между мюнхенцами и "шмелями". Пока же турнирная таблица выглядит так.
Что интересного было в других лигах?
В эти выходные возобновился чемпионат Венгрии. "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист и бывший игрок казанского "Рубина" Сергей Ребров, обыграл "Дебрецен" (2:1).
The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to "Be There Somehow", and 5,000 fans were present at the first match 💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) May 23, 2020
"Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице с 56 очками, при этом имея ещё один матч в запасе.
Возобновился и армянский футбол. "Пюник" во главе с экс-игроком "Зенита" и "Динамо" Романом Березовским проиграл лидеру — команде "Арарат-Армения" (0:3).
Совсем скоро вернутся и другие лиги. Ждём ещё больше футбола!
Фото © Инфографика LIFE / Алексей Соков