Русский гол в Бундеслиге и любимый клуб Ивана Урганта из Минска. Главное из мира футбола

Главным хедлайнером прошедшего уик-энда стал белорусский футбольный клуб "Ислочь". Они вывесили баннер с Иваном Ургантом, который ранее в эфире своей программы сказал, что болеет за них.

Правда, поддержка Урганта не помогла футболистам. "Ислочь" проиграла со счётом 1:2.

Турнирная таблица чемпионата Белоруссии на сегодняшний момент выглядит так.

В этот уик-энд БАТЭ установил рекорд, выиграв в четвёртый раз Кубок Белоруссии.

Кубковый матч в Минске выдался эмоциональным. Команды не смогли открыть счёт в основное время. Единственный гол был забит борисовчанами лишь на 121-й минуте встречи. Автором победного мяча стал Захар Волков.

БАТЭ с третьего добивания все же отправил мяч в ворота брестского «Динамо». И это на 121-й минуте 😱



Огненная развязка финала Кубка Белоруссии:https://t.co/v1N1qKIyEC pic.twitter.com/7iS4gVbPN2 — Матч ТВ (@MatchTV) May 24, 2020

Чем порадовала Бундеслига?

В чемпионате Германии мы увидели русский гол. В матче "Аугсбурга" и "Шальке" (3:0) отличился 23-летний хавбек Эдуард Лёвен. Это немецкий футболист с русскими корнями. Он забил со штрафного на 6-й минуте встречи.

Шикарный гол со штрафного положил гражданин России ⚽🇷🇺



Эдуард Левен также имеет немецкое гражданство и даже играет за молодежную сборную страны:https://t.co/BpcKFzrZAO pic.twitter.com/JU61slT9no — Матч ТВ (@MatchTV) May 24, 2020

Лёвеном одно время интересовался московский "Спартак", но до трансфера дело так и не дошло. Зато он успел попасть в молодёжную сборную Германии. Так как он не привлекался в основную команду, то имеет все шансы выступить за российскую сборную. Хотя сам игрок признавался в интервью, что не горит желанием играть за Россию, понимая, что его ждёт огромная конкуренция в бундестим.

Что касается лидеров чемпионата, то "Бавария" победила "Айнтрахт" со счётом 5:2, а дортмундская "Боруссия" выиграла у "Вольфсбурга" (2:0). Уже в следующем туре мы увидим очную встречу между мюнхенцами и "шмелями". Пока же турнирная таблица выглядит так.

Что интересного было в других лигах?

В эти выходные возобновился чемпионат Венгрии. "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист и бывший игрок казанского "Рубина" Сергей Ребров, обыграл "Дебрецен" (2:1).

The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to "Be There Somehow", and 5,000 fans were present at the first match 💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) May 23, 2020

"Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице с 56 очками, при этом имея ещё один матч в запасе.

Возобновился и армянский футбол. "Пюник" во главе с экс-игроком "Зенита" и "Динамо" Романом Березовским проиграл лидеру — команде "Арарат-Армения" (0:3).

Совсем скоро вернутся и другие лиги. Ждём ещё больше футбола!