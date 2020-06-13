Работы этого тату-мастера вызывают тошноту, но они вовсе не уродливы: 10 фото, поясняющих, что к чему

25-летняя художница из Эрмосильо, Мексика, сперва занималась иллюстрациями, росписями и диджитал-артом, но понимала, что всё это не совсем то, что нужно
Затем девушка занялась татуировками, начав с классики и пытаясь найти свой неповторимый стиль, пишет Unilad
Теперь имя Ятциль известно среди тату-мастеров, ведь она придумала свой способ рисования с размытым эффектом
Для этого девушка наносит рисунок от руки и повторяет его два-три раза, слегка сместив. Это и создаёт эффект расслоения
Одна такая татуировка стоит 250–350 долларов (около 17–25 тыс. рублей), и их Ятциль набила уже 40 штук
Сейчас у художницы есть даже свой тату-салон в Эрмосильо, а на её инстаграм подписано 46 тыс. человек
WOW-news
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