Работы этого тату-мастера вызывают тошноту, но они вовсе не уродливы: 10 фото, поясняющих, что к чему

25-летняя художница из Эрмосильо, Мексика, сперва занималась иллюстрациями, росписями и диджитал-артом, но понимала, что всё это не совсем то, что нужно

Фото © Instagram / yatzil_tatts

Затем девушка занялась татуировками, начав с классики и пытаясь найти свой неповторимый стиль, пишет Unilad

Фото © Instagram / yatzil_tatts

Теперь имя Ятциль известно среди тату-мастеров, ведь она придумала свой способ рисования с размытым эффектом

Фото © Instagram / yatzil_tatts

Для этого девушка наносит рисунок от руки и повторяет его два-три раза, слегка сместив. Это и создаёт эффект расслоения

Фото © Instagram / yatzil_tatts

Одна такая татуировка стоит 250–350 долларов (около 17–25 тыс. рублей), и их Ятциль набила уже 40 штук

Фото © Instagram / yatzil_tatts

Сейчас у художницы есть даже свой тату-салон в Эрмосильо, а на её инстаграм подписано 46 тыс. человек