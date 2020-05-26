Канадские учёные открыли новый половой гормон, с его помощью надеются победить бесплодие

Учёные из университета Оттавы открыли новый половой гормон, стимулирующий сексуальные функции у рыб. Исследование может привести к новым методам лечения бесплодия у людей. РУководители эксперимента Ким Митчелл и Вэнс Трюдо рассказали об итогах своей работы порталу phys.org.

Биологи работали с международными сотрудниками из Института гидробиологии Китайской академии наук в Ухани. Используя технологию редактирования генов, разработанную китайскими коллегами, они мутировали два родственных гена и изучили их влияние на половую функцию у рыбок данио. Это пресноводные рыбы, принадлежащие к семейству карпа и гольяна, которые в настоящее время широко используются в биомедицинских исследованиях в качестве модельного организма.

Учёные изменили гены белка секретогранин-2 и обнаружили, что это влияет на способность самок и самцов размножаться. Это сильно снизило их сексуальное поведение и стало доказательством того, что мутация приводит к нарушению полового влечения у любого животного. На видео Вэнс Трюдо продемонстрировал нормальное поведение и взаимодействие разнополых рыб.

Секретогранин-2 — это крупный белок, который важен для нормального функционирования клеток мозга и других клеток, которые выделяют гормоны для контроля функций организма, таких как рост и размножение. Учёные отметили, что он может быть разделён на части специальными ферментами.

— Мы обнаружили, что один его небольшой фрагмент, называемый пептидом секретоневрина, важен для стимуляции половой функции, — отметил Трюдо.

У генетически измененных рыб исследователям удалось частично восстановить половую функцию путем однократной инъекции пептида секретоневрина в организм. Это сам по себе новый гормон, который очень похож на тот, что вырабатывается в организме у людей. Теперь результаты исследования могут быть использованы для поиска других факторов, будь то увеличение нереста у культивируемых видов рыб или помощь в поиске новых методов лечения человеческого бесплодия.