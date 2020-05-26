Эксперт оценил вероятность новых санкций США против России

Эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин считает, что США могут вспомнить об антироссийских санкциях после запуска предвыборной кампании. Таким мнением специалист поделился с "Известиями".

По его мнению, ограничения могут стать одним из инструментов борьбы за голоса избирателей. При этом эксперт заметил, что оснований вводить серьёзные санкции против Москвы у Вашингтона нет.

Кто сейчас действительно подвержен санкционному риску, так это Китай, считает Дерюгин. Вашингтон вполне может ввести довольно жёсткие ограничения, что приведёт к ухудшению экономики страны. Этот момент также может косвенно повлиять на Россию, так как КНР является одним из её основных торговых партнёров.