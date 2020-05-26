Визажистка Джулия Стронах из Абердина, Шотландия, встретилась со своей тётей, которую не видела около 15 лет. Сандра приехала в гости из Лондона отмечать своё 80-летие. Однако девушка с помощью косметики, наоборот, помогла ей стать гораздо моложе.
Сандра. Фото © Instagram / julzplatinum
В качестве дополнения к подаркам Джулия сделала старушке довольно естественный и простой макияж, который скрыл многие признаки старения. Визажистка нанесла основу и тональный крем, выровняв неровности и улучшив цвет лица и шеи, пишет Daily Mail. Скрыла тёмные круги под глазами, на веки добавила матовые и мерцающие тени. На губы — помаду и бальзам, чтобы избежать сухости. Коричневые карандаш для бровей и тушь, подводка — и вот Сандра уже на 20–30 лет моложе.
Джулия Стронах. Фото © Instagram / julzplatinum
Снимком Джулия поделилась в своём инстаграме ещё год назад, но только сейчас он стал вирусным и привлёк внимание СМИ. Пользователи смогли оценить результат по достоинству, назвав работу визажистки волшебной. Ведь ей удалось ненадолго повернуть время вспять.
Невероятная трансформация. Как ты это делаешь?
louiseblackmakeupartist
Фантастический макияж
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WOW-news
Визажистке удалось повернуть время вспять, омолодив 80-летнюю старушку с помощью нехитрого макияжа
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