НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Пёс притягивает взгляды прохожих, и всё благодаря носу, длина которого достигает 31 см

Американка Лили Камбуриан приютила борзую Эрис в июле 2018-го. Тогда девушка и не подозревала, что мохнатая малышка станет звездой. Невероятно длинный нос принёс собаке десятки тысяч поклонников со всего мира.

228

Фото © Instagram / eriszoi

Лили из Ричмонда, штат Вирджиния, уверена, у её питомца один из самых длинных носов среди собак во всем мире. Немудрено. Хоть и все борзые могут похвастаться выдающейся мордой, Эрис — особенная. Её нос растянулся на 31 сантиметр! Может показаться, что содержать такую собаку очень сложно. Однако, по словам хозяйки, в уходе Эрис мало чем отличается от других псов. Никаких проблем с длинным носом.

Единственное, из-за этого она постоянно разбрасывает свою еду. Но ведь я ничем не лучше. Зато когда мы даём ей вкусняшку, она может грызть её целую вечностью по сравнению с другими собаками

Лили Камбуриан

Фото © Instagram / eriszoi

За пару лет своей жизни удивительный пёс успел обзавестись тысячами фанатов. За обновлениями красотки в "Инстаграме" следит почти 180 тысяч подписчиков. Впрочем, Интернетом известность не ограничивается. Стоит хозяевам выйти на прогулку с Эрис, как тут же к ним подходят изумлённые прохожие.

Фото © Instagram / eriszoi

Нас часто останавливают, когда мы гуляем с Эрис, потому что большинство людей пытаются выяснить, какой она породы. Теперь мы тщательно продумываем наш маршрут через окрестности, чтобы нам удалось по-хорошему прогуляться

Лили Камбуриан

Фото © Instagram / eriszoi

Как люди любят Эрис, так и собака без ума от знакомств. Борзая обожает играть с новыми людьми и с другими собаками, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / eriszoi

Она так радуется, когда встречается с людьми и другими собаками. Правда, она может нервничать из-за маленьких пёселей. Иногда она даже начинает ворчать, но это получается у неё очень мило, ведь борзые очень тихие. Кажется, мы даже ни разу не слышали, как она лает

Лили Камбуриан

Выбор редакции

Loading...