Пёс притягивает взгляды прохожих, и всё благодаря носу, длина которого достигает 31 см

Лили из Ричмонда, штат Вирджиния, уверена, у её питомца один из самых длинных носов среди собак во всем мире. Немудрено. Хоть и все борзые могут похвастаться выдающейся мордой, Эрис — особенная. Её нос растянулся на 31 сантиметр! Может показаться, что содержать такую собаку очень сложно. Однако, по словам хозяйки, в уходе Эрис мало чем отличается от других псов. Никаких проблем с длинным носом.