Лили из Ричмонда, штат Вирджиния, уверена, у её питомца один из самых длинных носов среди собак во всем мире. Немудрено. Хоть и все борзые могут похвастаться выдающейся мордой, Эрис — особенная. Её нос растянулся на 31 сантиметр! Может показаться, что содержать такую собаку очень сложно. Однако, по словам хозяйки, в уходе Эрис мало чем отличается от других псов. Никаких проблем с длинным носом.
Единственное, из-за этого она постоянно разбрасывает свою еду. Но ведь я ничем не лучше. Зато когда мы даём ей вкусняшку, она может грызть её целую вечностью по сравнению с другими собаками
Лили Камбуриан
За пару лет своей жизни удивительный пёс успел обзавестись тысячами фанатов. За обновлениями красотки в "Инстаграме" следит почти 180 тысяч подписчиков. Впрочем, Интернетом известность не ограничивается. Стоит хозяевам выйти на прогулку с Эрис, как тут же к ним подходят изумлённые прохожие.
Нас часто останавливают, когда мы гуляем с Эрис, потому что большинство людей пытаются выяснить, какой она породы. Теперь мы тщательно продумываем наш маршрут через окрестности, чтобы нам удалось по-хорошему прогуляться
Лили Камбуриан
Как люди любят Эрис, так и собака без ума от знакомств. Борзая обожает играть с новыми людьми и с другими собаками, пишет Daily Mail.
Она так радуется, когда встречается с людьми и другими собаками. Правда, она может нервничать из-за маленьких пёселей. Иногда она даже начинает ворчать, но это получается у неё очень мило, ведь борзые очень тихие. Кажется, мы даже ни разу не слышали, как она лает
Лили Камбуриан
WOW-animals
Пёс притягивает взгляды прохожих, и всё благодаря носу, длина которого достигает 31 см
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