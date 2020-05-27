В Москве обнаружили тела женщины и её сожителя в квартире с тремя детьми

Столичные сотрудники полиции обнаружили тела умершей москвички и её сожителя в одной из квартир, в которой также находилось трое детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, передаёт ТАСС.

По её словам, вызов в службу "112" поступил от врачей скорой помощи. О причинах происшествия пока не известно. Дети в данный момент находятся в больнице, с ними работают медики. Отмечается, что младшему ребёнку всего 11 месяцев.

Ярославская также уточнила, что данное дело находится на её личном контроле и работников полиции Москвы.

Она также добавила, что семья не состояла на учёте в органах опеки как неблагополучная, на родителей жалоб не поступало. Сейчас ведётся поиск родственников детей.

Детский омбудсмен также обратилась к гражданам с просьбой сообщать в социальные службы и полицию о случаях, когда за стеной долго плачут дети.