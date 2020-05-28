Под сквером Виктора Цоя в Петербурге построят бассейн

На месте бывшего бомбоубежища под сквером Виктора Цоя в Санкт-Петербурге появится бассейн для спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на главу Администрации Петроградского района Ивана Громова. Сам сквер тоже преобразится, в частности в зелёной зоне появится малая архитектурная форма, которая свяжет её с именем советского рок-музыканта.

— Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект. В итоге получится единое пространство со сквером Виктора Цоя, — проинформировал он.

Издание напоминает, что территорию, где располагался знаменитый ночной клуб "Тоннель", начали благоустраивать ещё в июле 2019 года, однако коронавирус ожидаемо внёс паузу в работах.