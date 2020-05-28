В Москве продезинфицировали все дороги, тротуары и дворы

В Москве сегодня прошла масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная задача этих мероприятий — предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать длительное время, — сказал он.

Бирюков отметил, что всего за сегодняшний день препаратами удалось обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, включая дороги, тротуары, парковки и дворы, задействовано около 70 тысяч специалистов и более 4,5 тысячи поливомоечных машин. Кроме того, во время дезинфекции использовалось около 10 тысяч ручных распылителей, которыми обрабатывали небольшие территории.