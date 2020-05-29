Пушков разрушил мечты Кравчука о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины"

Слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины", которая могла бы "остановить" Россию, — несбыточная мечта, которая посетила ветерана политики и едва ли когда-либо материализуется, поскольку странам, имеющим политический вес, всё это не так интересно, как и сама Украина. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Кравчук опять о несбыточном: мечтает о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины". Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли, — написал он в "Твиттере".

Пушков отмечает, что страны Запада не вводят "полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию" против России, потому что это попросту невозможно. И, по его словам, экс-президент никак не может этого понять.

— И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе, — уверен Пушков.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что если и стоит что-либо "останавливать", то это вмешательство других стран в дела Украины, а Киеву следовало бы, напротив, налаживать отношения с Москвой.

— Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. Россию не надо останавливать, с ней необходимо налаживать дружеские взаимоотношения, — сказал он в интервью RT.

Цеков также отметил, что последнее время заявления Кравчука не отличаются особой последовательностью, скорее, наоборот, он делает противоречивые заявления и "говорит реальные вещи, но совершенно абсурдные". По мнению сенатора, таким поведением бывший глава Украины пытается "переложить груз ошибок", которые произошли в стране с момента обретения ею независимости.