Мужчину заживо похоронил бывший работодатель, но он смог выбраться из могилы

В индийском городе Гондал злоумышленники заживо похоронили мужчину, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что в могилу мужчину отправил его бывший работодатель, который винил пострадавшего в своих убытках. Вместе с сообщниками он избил индийца, а затем закопал, связав руки и ноги.

— Он начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу. После некоторых усилий похороненному заживо удалось вылезти из песка, — сообщает издание.

После спасения мужчина обратился к правоохранителям. Злоумышленников уже задержали.