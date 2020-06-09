Житель приморья убил соседскую овчарку ради мяса "на день рождения дочери" и пойдёт под суд

В приморье было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными против жителя города Артём, который подозревается в убийстве немецкой овчарки своей соседки. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела МВД.

– По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и сообщил, что убил похищенное животное, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, против задержанного было возбуждено уголовное за жестокое обращение с животными, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.