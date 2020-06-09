Житель приморья убил соседскую овчарку ради мяса "на день рождения дочери" и пойдёт под суд

В приморье было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными против жителя города Артём, который подозревается в убийстве немецкой овчарки своей соседки. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела МВД.
– По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и сообщил, что убил похищенное животное, – говорится в сообщении.
По данным ведомства, против задержанного было возбуждено уголовное за жестокое обращение с животными, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По данным издания "Восток-Медиа", мужчина убил собаку ради мяса. Как он сам объяснил хозяйке, у "дочери приятелей" был день рождения. Останки животного - труп, шкуру и лапы обнаружили у него в сарае. Там же находились орудия пресупления и убитая кошка в пакете.