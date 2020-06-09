Модель Playboy устроила откровенную съёмку во время карантина в Дубае, и вскоре нагрянула полиция

Финалистка конкурса "Мисс Вселенная Канада" и успешная модель Playboy Дора Родригес родом из Торонто больше двух месяцев назад приехала в Дубай, чтобы подписать контракт с местным модельным агентством. Там её и застал карантин, который красотка провела в гостиничном номере, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / tipsstarne
Сейчас жители города уже могут выходить на улицу без специальных пропусков, но за отсутствие масок и несоблюдение дистанции им грозят серьёзные штрафы — до 3000 дирхамов (около 56 тысяч рублей). Обрадованная послаблениями девушка поехала на съёмки для журнала: модель позировала в песках, принимая откровенные позы в нижнем белье или без него. Однако, добравшись до места, брюнетке пришлось снять маску. И тут нагрянули полицейские.
Я была в маске, пока мы не добрались до места, но потом сняла. <...> Когда меня увидели полицейские, я думала, что они меня арестуют. Поэтому вернулась в машину и скрылась
Дора Родригес
Несмотря на то что, по мнению Доры, фотосессия вышла просто отличной, у неё поджилки тряслись от ожидания возможного наказания. Однако пока девушке так и не предъявили никаких обвинений, и она уже размышляет над своей новой мечтой — стать актрисой и покорить Голливуд.
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