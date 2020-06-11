Хозяйка предложила найти на фото своего кота, но даже самые опытные не справились с этой задачей

Редактор на радио Кейт Хиндс из Нью-Йорка, США, поделилась в "Твиттере" снимком, который быстро стал вирусным, набрав более 221 тыс. лайков. На фото предстал большой стеллаж с книгами, где женщина искала своего озорного питомца, что далось ей непросто. Поэтому она предложила пользователям присоединиться к поиску кота.
Сегодня в поисках кота
Кейт Хиндс
Ни для кого не секрет, насколько мурчащие любимцы обожают прятаться и как хороши они в обнаружении секретных уголков. Поэтому для юзеров найти пушистика на кадре тоже оказалось делом не из лёгких. Они нигде не могли заметить укрывшееся животное и даже заподозрили, что Кейт их разыгрывает и никакого кота на снимке нет.
Мы в тупике! Мой муж старался (очень сильно) и наконец сдался!
BarbaraBuono
Кейт Хиндс. Фото © Twitter / katehinds
На фото точно есть настоящий кот, а не статуэтка или игрушка?
NicoleJButler
Не могу найти кошку, но мне нравится твой книжный шкаф
LisaAguiar8
В итоге юзеры почти совсем отчаялись, и тогда хозяйка сама выдала местоположение пушистика. Тот сладко дремал за телевизором, оставив на виду только мягкую лапку. И это не единственный раз, когда усатый устроил проверку на зоркость и смекалку. Судя по постам Кейт, изобретательный питомец постоянно держит свою владелицу в тонусе.
WOW-funny
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