Хозяйка предложила найти на фото своего кота, но даже самые опытные не справились с этой задачей

Редактор на радио Кейт Хиндс из Нью-Йорка, США, поделилась в "Твиттере" снимком, который быстро стал вирусным, набрав более 221 тыс. лайков. На фото предстал большой стеллаж с книгами, где женщина искала своего озорного питомца, что далось ей непросто. Поэтому она предложила пользователям присоединиться к поиску кота.

Сегодня в поисках кота Кейт Хиндс

Фото © Twitter / katehinds

Ни для кого не секрет, насколько мурчащие любимцы обожают прятаться и как хороши они в обнаружении секретных уголков. Поэтому для юзеров найти пушистика на кадре тоже оказалось делом не из лёгких. Они нигде не могли заметить укрывшееся животное и даже заподозрили, что Кейт их разыгрывает и никакого кота на снимке нет.

Мы в тупике! Мой муж старался (очень сильно) и наконец сдался! BarbaraBuono

Кейт Хиндс. Фото © Twitter / katehinds

На фото точно есть настоящий кот, а не статуэтка или игрушка? NicoleJButler

Не могу найти кошку, но мне нравится твой книжный шкаф LisaAguiar8

Фото © Twitter / katehinds