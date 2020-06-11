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Хозяйка предложила найти на фото своего кота, но даже самые опытные не справились с этой задачей

Многим владельцам мурчащих пушистиков ситуация покажется очень знакомой.

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Фото © Twitter / katehinds

Редактор на радио Кейт Хиндс из Нью-Йорка, США, поделилась в "Твиттере" снимком, который быстро стал вирусным, набрав более 221 тыс. лайков. На фото предстал большой стеллаж с книгами, где женщина искала своего озорного питомца, что далось ей непросто. Поэтому она предложила пользователям присоединиться к поиску кота.

Сегодня в поисках кота

Кейт Хиндс

Фото © Twitter / katehinds

Ни для кого не секрет, насколько мурчащие любимцы обожают прятаться и как хороши они в обнаружении секретных уголков. Поэтому для юзеров найти пушистика на кадре тоже оказалось делом не из лёгких. Они нигде не могли заметить укрывшееся животное и даже заподозрили, что Кейт их разыгрывает и никакого кота на снимке нет.

Мы в тупике! Мой муж старался (очень сильно) и наконец сдался!

BarbaraBuono

Кейт Хиндс. Фото © Twitter / katehinds

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NicoleJButler

Не могу найти кошку, но мне нравится твой книжный шкаф

LisaAguiar8

Фото © Twitter / katehinds

В итоге юзеры почти совсем отчаялись, и тогда хозяйка сама выдала местоположение пушистика. Тот сладко дремал за телевизором, оставив на виду только мягкую лапку. И это не единственный раз, когда усатый устроил проверку на зоркость и смекалку. Судя по постам Кейт, изобретательный питомец постоянно держит свою владелицу в тонусе.

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