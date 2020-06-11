Голая Кафельникова отметила окончание карантина, устроив откровенную съёмку прямо на подоконнике

21-летняя Алеся Кафельникова нередко радует подписчиков в "Инстаграме" откровенными фото. В этот раз дочь экс первой ракетки мира поделилась снимком, сделанным для журнала Elle Russia. Девушка украсила собой обложку июльского электронного выпуска, продемонстрировав себя с непривычной стороны. Фото Алеся подписала так: "Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь насладиться солнышком".

На снимке модель предстала в обнажённом виде, разместившись на клетчатом пледе. И картина вышла бы невероятно уютной, если бы девушка в этот момент не выглядывала из окна, предоставив соседям интересный ракурс. Подписчики Алеси пришли в восторг как от идеи фото, так и от подтянутой фигуры девушки.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Просто бомба! arishareeze

Очень круто. Российский "Эль" шикарен. И вы zhinova_

Фото © Instagram / kafelnikova_a