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Голая Кафельникова отметила окончание карантина, устроив откровенную съёмку прямо на подоконнике

В таком образе модель решила показаться в июльском номере журнала Elle Russia.

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Фото © Instagram / kafelnikova_a

21-летняя Алеся Кафельникова нередко радует подписчиков в "Инстаграме" откровенными фото. В этот раз дочь экс первой ракетки мира поделилась снимком, сделанным для журнала Elle Russia. Девушка украсила собой обложку июльского электронного выпуска, продемонстрировав себя с непривычной стороны. Фото Алеся подписала так: "Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь насладиться солнышком".

На снимке модель предстала в обнажённом виде, разместившись на клетчатом пледе. И картина вышла бы невероятно уютной, если бы девушка в этот момент не выглядывала из окна, предоставив соседям интересный ракурс. Подписчики Алеси пришли в восторг как от идеи фото, так и от подтянутой фигуры девушки.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

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Фото © Instagram / kafelnikova_a

Нельзя сказать, что на карантине Алеся испытывала какие-то лишения: девушка путешествовала с одного курорта на другой, выкладывая счастливые фото из отпуска. Но поклонников интересовали не столько пляжи и горнолыжные спуски, сколько букеты от неизвестного парня. Позже выяснилось, что модель действительно закрутила роман, а избранником оказался Владимир Новицкий — сын одного из руководителей концерна "РТИ Системы" Евгения Новицкого.

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