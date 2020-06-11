Житель Петербурга в одних трусах и с ножом бросался на машины — видео

В Санкт-Петербурге мужчина в одних трусах и с ножом в руке разгуливал по двору дома № 95 на Ленинском проспекте. Как сообщили очевидцы, он бросался на проезжавшие мимо автомобили.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, как мужчина просит у водителя зажигалку, размахивая ножом. По понятным причинам человек в автомобиле не готов с ним общаться и отъезжает. Один из очевидцев вызвал полицию. Правоохранительные органы приехали через три минуты после звонка и увезли дебошира в отделение.