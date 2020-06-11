"Я не боюсь". Премьер Ирака рассказал о готовившемся покушении на него

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил, что на него готовилось покушение.
— Я получил отчёты органов безопасности о планах убить меня во время визита в Мосул, — отметил премьер в телевизионном обращении, транслировавшемся каналом Sky News Arabia.
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Он назвал подобные действия запугиванием и шантажом.
— Скажу некоторым политическим силам: я не боюсь. Я намерен работать ради Ирака до последнего вздоха, — добавил Мустафа аль-Казыми.
Напомним, на пост премьер-министра Мустафу аль-Казыми, ранее работавшего журналистом, утвердили в начале мая. До этого он занимал должность главы Национальной разведывательной службы страны.