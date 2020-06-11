"Я не боюсь". Премьер Ирака рассказал о готовившемся покушении на него

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил, что на него готовилось покушение.

— Я получил отчёты органов безопасности о планах убить меня во время визита в Мосул, — отметил премьер в телевизионном обращении, транслировавшемся каналом Sky News Arabia.

Он назвал подобные действия запугиванием и шантажом.

— Скажу некоторым политическим силам: я не боюсь. Я намерен работать ради Ирака до последнего вздоха, — добавил Мустафа аль-Казыми.