"Вы быдло-семейство!" В Петербурге родители разрешили ребёнку пописать на парковке, но получили угрозы в соцсетях и разбитую машину — видео

Видео © VK/ No Future

В Санкт-Петербурге родители посадили ребёнка помочиться прямо на парковке. Такое поведение возмутило проходящую мимо местную жительницу. Она сделала им замечание, назвала быдло-семейством и пообещала написать заявление в полицию. Прохожая засняла происходящее на видео, его опубликовала группа No Future в соцсети "ВКонтакте".

В ответ отец разразился потоком нецензурной брани и заявил, что женщина оскорбила семью. На кадрах видно, что он наступает на неё, размахивая руками, и сам грозит правоохранительными органами за оскорбление личности. Кара последовала мгновенно. Пока мужчина пытался доказать прохожей свою правоту, мать хотела перегнать машину поближе к забору, но врезалась в него.

— За всё надо платить! Вы наказаны! — позлорадствовала женщина.

Жена хозяина автомобиля Елена рассказала Лайфу, что автор видео пишет ей и мужу "матерные гадости" в соцсетях и рассылает ролик во все источники. По её словам, инцидент произошёл десять дней назад. Елена добавила, что не видела эту даму раньше. Она выразила уверенность, что зачинщица скандала тщательно готовилась, и предположила, что это соседка.

— По какому поводу она обратится [в полицию]? Что она видела двухлетнего мальчика с голой попой? Он попросился в туалет и отказался, — пожаловалась мать семейства.

Она также рассказала, что врезалась в забор из-за сильного волнения. Когда женщина начала кричать, Елена "выпала из реальности". Но она и муж не переживают из-за машины — у них оформлено КАСКО.

Стоит отметить, что в комментариях многие выступили на стороне родителей ребёнка.