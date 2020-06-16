"Мхитарян подходит "Боруссии" как задница унитазу". Самые огненные фразы Юргена Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп — яркая фигура в истории футбола. Его ироничные послематчевые комментарии и поведение у бровки — отдельный разговор. Но также немец славится своим увлечением психологией. Он даже в университете писал диплом о спортивной психологии. В день рождения Клоппа мы сделали для вас подборку цитат, которые раскрывают его личность.

Насколько важна в футболе ментальная сторона? Она — это всё. Вы можете быть отлично подготовлены технически, но если вы не готовы психологически проявлять эти качества, то вы никогда не извлечёте максимум из своих возможностей Юрген Клопп

"Громкие поражения нужны для того, чтобы сделать тебя сильнее".

Я знаю, что тренеры по хоккею на траве работают в пять раз больше, а получают лишь четыре процента от того, что зарабатываю я. Я достаточно умён, чтобы не переоценивать это Юрген Клопп

"В моей работе нет места нормальности. Или это нормально — смотреть в неделю по 30 DVD?"

Лучшие игроки в мире — те, кто умеет пожертвовать собой ради команды. В этом квинтэссенция футбола — делать друг друга сильнее. Вот за что я люблю эту игру. Потому что в жизни действует такой же закон. Помоги своему партнёру проявить его лучшие качества, и он поможет тебе сделать то же самое. И вы оба станете лучше и сильнее. Быть эгоистом всегда легче, чем помогать другим. Заботиться не только о себе, но и о ком-то ещё — это двойная работа Юрген Клопп

"Что я люблю в футболе? Всё!"

Мотивация — интересная штука, здесь крайне важен правильный подход. В одной книге я прочитал, что спортсменку из СССР перед важными соревнованиями по плаванию вводили в гипноз. Ей внушали то, что в бассейне за ней будет гнаться живая акула. Возникший страх трансформировался в то, что эта пловчиха первые пятьдесят метров демонстрировала феноменальную взрывную скорость. Но вот беда — таким образом заплыв на двести метров не выиграть, попросту не хватит сил! Найти баланс между мотивацией и имеющимися ресурсами — большая наука Юрген Клопп

"Уверенность в себе — маленький цветок. Если ты наступишь на него, он погибнет. Гораздо сложнее позволить ему расти".

Главное — оставаться самим собой. Это не так уж и сложно. Единственная роль, которая у меня получается, это роль самого себя Юрген Клопп

"За всё время я сделал селфи лишь с одним футболистом — Лионелем Месси. Хотя Криштиану Роналду в то время ходил где-то рядом".

Я стараюсь жить позитивно, всегда заточен на оптимизм. При этом меня больше заботят проигрыши, чем победы. Именно в моменты неудач я чувствую максимальную ответственность Юрген Клопп

"Подходит ли Мхитарян стилю "Боруссии"? Он подходит нам как жопа унитазу — идеально".