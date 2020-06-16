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Пользователи были в ужасе от видео, на котором тренажёр двигается сам по себе, пока не узнали правду

Юзеры оказались готовы поверить в призраков и полтергейст, но их страхи развеяла полиция.

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Видео © Twitter / kritigupta3105

В Сети стал вирусным ролик, который заставил пользователей невольно содрогнуться. На его кадрах видно, как несколько полицейских стоят с озадаченным видом на уличной спортивной площадке. А прямо перед ними мистическим образом двигается пустой тренажёр, словно на нём кто-то занимается.

Видео © Twitter / kritigupta3105

Юзеры стали делиться эмоциями после просмотра, отмечая, что у них от подобного зрелища кровь стынет в жилах. Однако некоторым всё же удалось совладать со страхом, они с юмором отнеслись к ситуации, решив, что призракам тоже надо держать себя в форме.

Обычно я не верю в привидения, но это видео из парка напугало меня до смерти

kritigupta3105

Невероятно... Неужели это правда произошло

ineetgoel03

Так значит, призраки существуют и тоже хотят поддерживать себя в форме

gitika9

Видео наделало столько шума, что его пришлось прокомментировать полиции города Джханси, Индия, где и был снят странный инцидент, пишет The Times of India. Правоохранители выяснили правду и поспешили развеять слухи и домыслы, заявив в "Твиттере", что ничего мистического на кадрах не происходит. На самом деле тренажёр оказался не совсем исправен, а кто-то его ещё и избыточно смазал. Из-за этого механизм продолжает двигаться некоторое время, после того как им перестали пользоваться.

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