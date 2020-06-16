Пользователи были в ужасе от видео, на котором тренажёр двигается сам по себе, пока не узнали правду

В Сети стал вирусным ролик, который заставил пользователей невольно содрогнуться. На его кадрах видно, как несколько полицейских стоят с озадаченным видом на уличной спортивной площадке. А прямо перед ними мистическим образом двигается пустой тренажёр, словно на нём кто-то занимается.

Видео © Twitter / kritigupta3105

Юзеры стали делиться эмоциями после просмотра, отмечая, что у них от подобного зрелища кровь стынет в жилах. Однако некоторым всё же удалось совладать со страхом, они с юмором отнеслись к ситуации, решив, что призракам тоже надо держать себя в форме.

Обычно я не верю в привидения, но это видео из парка напугало меня до смерти kritigupta3105

Невероятно... Неужели это правда произошло ineetgoel03

Так значит, призраки существуют и тоже хотят поддерживать себя в форме gitika9