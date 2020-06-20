Парень снял облака из-за их небывалой красоты, которая на самом деле была плохим знаком

Пользователь "Твиттера" Омед Мухамад выложил снимки, которые ему удалось сделать в Эль-Амадии, Ирак. На фото были изображены странные облака, которые гроздьями свисали с неба, напоминая пористый шоколад. Пост быстро стал популярным, и в комментариях многие благодарили Омеда за такие удивительные кадры, пишет World of Buzz.

Фото © Twitter / Omed

Оооо, они такие красивые! aceboi_07

Выглядят просто потрясающе! Спасибо, что поделился этим! Niga Sirwan Nawroly

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек))) Kashif

Фото © Twitter / Omed

Многие пользователи пояснили, что это так называемые вымеобразные облака и они очень редки. Но кому-то из комментаторов такая аномалия показалась пугающей, и их интуиции можно только позавидовать. Эти облака действительно и красивы, и редки, но являются предвестниками серьёзной непогоды. Обычные пушистые облака состоят из тёплого воздуха и поднимаются вверх, в то время как вымеобразные содержат холодный воздух и лёд, которые стремятся вниз.

Фото © Twitter / Omed