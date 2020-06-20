Парень снял облака из-за их небывалой красоты, которая на самом деле была плохим знаком

Пользователь "Твиттера" Омед Мухамад выложил снимки, которые ему удалось сделать в Эль-Амадии, Ирак. На фото были изображены странные облака, которые гроздьями свисали с неба, напоминая пористый шоколад. Пост быстро стал популярным, и в комментариях многие благодарили Омеда за такие удивительные кадры, пишет World of Buzz.
Оооо, они такие красивые!
Выглядят просто потрясающе! Спасибо, что поделился этим!
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек)))
Многие пользователи пояснили, что это так называемые вымеобразные облака и они очень редки. Но кому-то из комментаторов такая аномалия показалась пугающей, и их интуиции можно только позавидовать. Эти облака действительно и красивы, и редки, но являются предвестниками серьёзной непогоды. Обычные пушистые облака состоят из тёплого воздуха и поднимаются вверх, в то время как вымеобразные содержат холодный воздух и лёд, которые стремятся вниз.
Такие облака связаны с образованием тропических циклонов, которые в итоге выливаются в тайфуны, ураганы и смерчи. Многие считают, что торнадо вырастают именно из таких облаков, когда одно из них опускается вниз и образует вихрь, но это всего лишь миф. Правда, и без таких историй опасности у вымеобразных облаков предостаточно.
WOW-news
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