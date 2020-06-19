Президент Туркмении сообщил, что не сможет приехать на Парад Победы в Москву

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил в телефонном разговоре российскому лидеру Владимиру Путину, что не сможет приехать на юбилейный Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает Государственное информагентство Туркмении.

Как уточнил Бердымухамедов, 29-го числа ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Традиционно у туркмен это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Но из-за пандемии коронавируса, дальней поездки и возможных карантинных ограничений данное мероприятие может оказаться под угрозой срыва. Поэтому лидер Туркмении был вынужден отказаться.

Уточняется, что республику на праздничном мероприятии в Москве вместо президента Гурбангулы Бердымухамедова будет представлять министр обороны страны.