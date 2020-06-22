Строители довели девушку до слёз, когда принесли ей 30-летнюю капсулу времени, найденную в стене

Кимберли Колбек из города Лидс, Великобритания, выросла в большой семье. Помимо неё родители девочки воспитывали двоих сыновей — Эндрю и Кристофера. Ребята часто проводили время все вместе и однажды, когда родители делали на кухне ремонт, решили заложить в стену капсулу времени с письмом из 1989 года в будущее. Шли годы, ребята забыли про послание, а родительский дом и вовсе продали.
Фото © Kimberley Colbeck
Когда новые владельцы решили сделать ремонт, они вызвали бригаду профессионалов. В процессе перепланировки дома строители обнаружили ту самую бутылку, которую Кимберли и её братья заложили в стену. В соцсетях рабочие смогли найти девушку и принесли ей послание из прошлого. Вот только британка была далеко не рада. Совсем недавно один из её братьев скончался.
Я не смогла сдержать слёз, когда увидела записку. Мой старший брат Эндрю скончался два года назад. Его письмо не могло не вызвать у меня бурных эмоций
Кимберли Колбек
И хоть записка довела Кимберли до слёз, само по себе послание было довольно милым и наивным.
"Я Эндрю Колбек, сегодня День святого Валентина, ага, 14.02.1989. Мой день рождения 29 апреля 1975 года, так что мне сейчас 13 лет".
Фото © Kimberley Colbeck
Эта записка напомнила Кимберли, как много воспоминаний из детства связано с домом, который пришлось продать. Теперь девушка думает показать записку своему отцу, но она даже не уверена, поймёт ли он, кто её автор, пишет The Sun.
Я собираюсь показать записку своему папе, который тогда помогал нам её прятать. Сейчас он страдает деменцией
Кимберли Колбек
WOW-news
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