Строители довели девушку до слёз, когда принесли ей 30-летнюю капсулу времени, найденную в стене

Кимберли Колбек из города Лидс, Великобритания, выросла в большой семье. Помимо неё родители девочки воспитывали двоих сыновей — Эндрю и Кристофера. Ребята часто проводили время все вместе и однажды, когда родители делали на кухне ремонт, решили заложить в стену капсулу времени с письмом из 1989 года в будущее. Шли годы, ребята забыли про послание, а родительский дом и вовсе продали.

Когда новые владельцы решили сделать ремонт, они вызвали бригаду профессионалов. В процессе перепланировки дома строители обнаружили ту самую бутылку, которую Кимберли и её братья заложили в стену. В соцсетях рабочие смогли найти девушку и принесли ей послание из прошлого. Вот только британка была далеко не рада. Совсем недавно один из её братьев скончался.

Я не смогла сдержать слёз, когда увидела записку. Мой старший брат Эндрю скончался два года назад. Его письмо не могло не вызвать у меня бурных эмоций

И хоть записка довела Кимберли до слёз, само по себе послание было довольно милым и наивным.

"Я Эндрю Колбек, сегодня День святого Валентина, ага, 14.02.1989. Мой день рождения 29 апреля 1975 года, так что мне сейчас 13 лет".