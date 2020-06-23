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Модель и певица, которые живут в разных странах, похожи как две капли воды, и даже родственники в шоке

Красавицы оказались полными копиями друг друга, и это не могло их не потрясти.

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Фото © Instagram / biubire

18-летняя певица Бьянка Михай из города Бузэу, Румыния, узнала о 25-летней палестино-сирийской модели Лане Аль Бейк от своей подруги-фотографа. Та была просто шокирована сходством девушек и показала снимки Ланы семье Бьянки. И родители спутали свою дочь с незнакомкой, живущей в другой стране.

Слева — Лана Аль Бейк, справа — Бьянка Михай. Фото © Instagram / biubire

Мои родители показали фотографии Ланы бабушке, которая сказала: "Ух ты, где вы их взяли? Какая ты красивая, Бьянка, просто потрясающая"

Бьянка Михай

Слева — Лана Аль Бейк, справа — Бьянка Михай. Фото © Instagram / biubire, lana_.jpg

С Ланой произошла такая же история, пишет The Sun. Её мама увидела в "Инстаграме" ролик, где поёт Бьянка, и решила, что на кадрах её дочь.

Я сказала: "Мама, я не пою. На видео не я". А она спросила: "Правда не ты?" И я ответила: "Мама, ты не можешь отличить своего ребёнка?"

Лана Аль Бейк

Слева — Лана Аль Бейк, справа — Бьянка Михай. Фото © Instagram / biubire, lana_.jpg

Тогда поражённые девушки связались в соцсетях и договорились о встрече. Бьянка прилетела к Лане в Дубай, где та сейчас живёт. Брюнетки вместе отправились на пляж и сделали совместный снимок, где обе широко улыбаются и почти неотличимы. "Это действительно что-то волшебное", — поделилась позже переполнявшими её эмоциями Бьянка. Подружившиеся близняшки договорились о новой встрече — теперь Лана навестит свою "сестрёнку" в Румынии.

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