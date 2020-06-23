Модель и певица, которые живут в разных странах, похожи как две капли воды, и даже родственники в шоке

18-летняя певица Бьянка Михай из города Бузэу, Румыния, узнала о 25-летней палестино-сирийской модели Лане Аль Бейк от своей подруги-фотографа. Та была просто шокирована сходством девушек и показала снимки Ланы семье Бьянки. И родители спутали свою дочь с незнакомкой, живущей в другой стране.

Слева — Лана Аль Бейк, справа — Бьянка Михай. Фото © Instagram / biubire

Мои родители показали фотографии Ланы бабушке, которая сказала: "Ух ты, где вы их взяли? Какая ты красивая, Бьянка, просто потрясающая" Бьянка Михай

Слева — Лана Аль Бейк, справа — Бьянка Михай. Фото © Instagram / biubire, lana_.jpg

С Ланой произошла такая же история, пишет The Sun. Её мама увидела в "Инстаграме" ролик, где поёт Бьянка, и решила, что на кадрах её дочь.

Я сказала: "Мама, я не пою. На видео не я". А она спросила: "Правда не ты?" И я ответила: "Мама, ты не можешь отличить своего ребёнка?" Лана Аль Бейк

Слева — Лана Аль Бейк, справа — Бьянка Михай. Фото © Instagram / biubire, lana_.jpg