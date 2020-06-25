Учёные погрузились в Марианскую впадину и пришли в ужас

На дне Марианской впадины накопилось опасное количество метилированной ртути — крайне токсичного соединения, которое легко накапливается в живых организмах. Об этом экологи рассказали на международной научной конференции Goldschmidt, пишет EurekAlert. Напомним, впадина находится на западе Тихого океана и её глубина превышает 10 километров. Это место считается самым глубоким на Земле.

Сообщается, что учёные погрузились в жёлоб в батискафе Deep Sea Warrior и собрали образцы воды, грунта и мелких ракообразных с глубины от пяти с половиной до девяти с лишним километров. По их словам, все они содержали ртутные соединения в очень высоких концентрациях. Это поразило исследователей, поскольку до сих пор они считали, что ртуть копится лишь в приповерхностных слоях океана.

Как подчеркнули специалисты, лишь небольшая часть найденного ядовитого вещества образовалась в результате естественных процессов — извержений вулканов или лесных пожаров. В основном эта ртуть возникла из-за промышленной деятельности человека: сжигания угля и бензина, добычи железной руды. Во время этих процессов ртуть попадает в атмосферу, а затем и в воды Мирового океана. Там её — чаще всего в виде метилртути, то есть соединения с углеродом и водородом — активно поглощают морские водоросли. Эти растения потом едят морские обитатели, и далее по пищевой цепочке токсин в конечном итоге попадает в том числе в организм человека.

Напомним, один из ярких примеров подобного развития событий — болезнь Минаматы, выявленная в одноимённом городе Японии в 1956 году. К тому времени местная промышленная компания уже десятки лет сбрасывала ртутные отходы в воду расположенного рядом залива. В результате у жителей города стали возникать головные боли, проблемы с речью, нарушения моторики, забывчивость и многие другие симптомы. Кроме того, были случаи и врождённых патологий у детей из-за ртутного отравления родителей. Известно, что метилртуть поражает в первую очередь центральную нервную систему.