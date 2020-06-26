На кадрах ролика, снятого в Бразилии, видно, что автобус с пассажирами едет по узкому участку дороги, соединяющей муниципалитеты Житауна и Жекие. В какой-то момент из-за поворота появляется машина, которая вдруг выезжает на встречную полосу. Только молниеносная реакция водителя и счастливый случай помогли предотвратить трагедию. Шофёр резко вывернул руль и избежал лобового столкновения.
Видео © YouTube / Radar Itarantim
Потрясённый водитель некоторое время не может прийти в себя, а потом облегчённо вздыхает и хватается за сердце. Не успевшие ничего толком понять пассажиры отчаянно вглядываются вперёд.
За рулём вылетевшей на встречку "тойоты" был 40-летний врач, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мгновение спустя он всё же попал в аварию, врезавшись в другую машину. Один человек погиб, двое оказались ранены. Несмотря на то что инцидент произошёл в сентябре 2019 года, только сейчас ролик с подвигом водителя стал распространяться в соцсетях, пишет Ladbible.
WOW-news
Мгновенная реакция водителя спасла пассажиров, когда пьяный врач вылетел на встречку — видео
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