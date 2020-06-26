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Китаец раскрыл секрет, благодаря которому не болеет 30 лет

Он отметил, что теперь его не мучает простуда, зубная боль и звон в ушах.

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В Китае житель провинции Шэньси Чэнь Хайган, который не имел простудных заболеваний уже около 30 лет, рассказал о том, в чём секрет его крепкого здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отметил 50-летний мужчина, всё дело в необычных упражнениях, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Ежедневно Чэнь Хайган ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. Он уверяет, что это позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает большой энергией.

Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им, — подчеркнул мужчина.

По его словам, после таких упражнений и тренировок он перестал болеть простудой, у него также пропал звон в ушах и исчезла зубная боль.

Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу, — рассказал Хайган.

Житель КНР также поведал, что он умеет легко и ловко взбираться на деревья. Он признался, что, когда их видит, ему "просто хочется залезть на них".

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