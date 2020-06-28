Кровавая бойня в Лас-Вегасе. Угнетённый в бою с Хабибом Дастин Пуарье вновь в топе

Оба бойца по итогам 25-минутной войны в клетке оказались в больнице, а её победитель удостоился поздравления от Хабиба Нурмагомедова.

Для 31-летнего Пуарье победа в схватке с Палачом была в какой-то степени делом чести. В сентябре 2019 года Бриллиант был уничтожен во встрече с Хабибом. Для многих фанатов смешанных единоборств оставался открытым вопрос: каким предстанет Дастин после разгромного поражения? К счастью для своих поклонников, американский спортсмен продемонстрировал, что находится в полном порядке и не прочь вновь встретиться с Орлом.

Что касается Дэна Хукера, то для него прошедший сегодня в Лас-Вегасе бой был прекрасной возможностью ворваться в топ-3 лёгкого веса, став одним из претендентов на схватку за пояс. Что ж, этой возможностью новозеландец не воспользовался… Хотя поначалу для Палача всё складывалось идеально.

Дэн с ударом гонга стал демонстрировать свои навыки в кикбоксинге, нещадно отбивая ноги противника хлёсткими внутренними лоу-киками. Так же прекрасно раз за разом проходили жёсткие джебы в исполнении Хукера. На протяжении стартовых двух раундов казалось, что Дастин попросту не знает, что делать с ричем оппонента. Преимущество в длине конечностей стало для американца если не откровением, то по крайней мере непреодолимой загадкой. У Пуарье действительно ничего не получалось в стойке, и он неожиданно начал искать счастья в борьбе, попытках переводов в партер. Но и в этом аспекте Дэн прекрасно себя чувствовал, не позволяя сопернику изменить ход боя. Показательной оказалась концовка второго раунда, в ходе которого избиваемого в стойке Бриллианта от нокаута спас гонг.

Прекрасно отработав первые 10 минут поединка, Хукер в третьем раунде был вынужден обнародовать свою тайну — слабую выносливость. Потеря энергии стоила новозеландцу и смены тактики… Вместо показавших свою эффективность ударов ногами и кулаками в стойке, Палач впустил в ход бесконечные и самое главное – практически безрезультатные тейкдауны. Начиная с третьего раунда инициатива перешла на сторону Дастина, сумевшего найти контраргументы в виде прекрасной защиты от борьбы и более точных, а главное частых попаданий в голову соперника, со временем ставшую напоминать тыкву.

Четвёртый и пятый раунды Хукер и вовсе провёл на автопилоте, чудом выжив в мясорубке, которую запустил поймавший кураж Пуарье. Прекрасная силовая выносливость американского бойца предрешила исход встречи, позволив экс-временному чемпиону вернуться с победой!

По окончании поединка чемпион организации Хабиб Нурмагомедов выложил в "Твиттере" пост с поздравлением в адрес Бриллианта.

— Поздравляю, Дастин. Отличный бой, — написал Орёл в адрес своего недавнего соперника.

Теоретически рематч между Пуарье и Хабибом возможен, и даже в этом году. К примеру, в случае победы над Тони Фергюсоном, которого западные СМИ активно сватают в следующие соперники для экс-временного чемпиона. Вряд ли Бриллиант против такого расклада…

В ко-мэйн ивенте Майк Перри неожиданно предстал в образе расчётливого бойца, сумев перебороть заправского грепплера Микки Галла. В этом сражении от Платинового ждали чего угодно, но только не борьбы, но Перри всех обдурил. Возможно, решающую роль в преображении Майка сыграла его девушка, заменившая на сегодняшнем турнире целую команду. Эта девушка была единственной в углу бойца. Ноу-хау от Платинового…

Ивент в Лас-Вегасе стал последним в рамках пандемии в США. Весь следующий месяц шоу UFC будут проходить исключительно на бойцовском острове в Абу-Даби. Тем и интереснее, учитывая количество российских бойцов, которых мы увидим в ОАЭ.

Результаты турнира

Основной кард:

Промежуточный вес до 68 кг: Джулиан Эроса победил Шона Вудсона сдачей соперника (удушение Д’Арсе), 2:44, раунд 3;

Полусредний вес: Такаши Сато победил Джейсона Уитта техническим нокаутом (удары руками), 0:48, раунд 1;

Средний вес: Брэндан Аллен победил Кайла Докоса единогласным решением судей (29-28, 29-27, 30-27);

Тяжёлый вес: Морис Грин победил Джана Вилланте сдачей соперника (удушение треугольником руками), 3:44, раунд 3;

Полусредний вес: Майк Перри победил Микки Галла единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);