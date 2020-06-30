Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам сегодня днём

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам сегодня после обеда. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, действительно, сегодня Владимир Путин обратится с телеобращением к россиянам, и будет это ориентировочно ближе к двум [часам] дня, — сказал представитель Кремля.

Песков также рассказал, что помимо обращения у президента запланировано ещё несколько мероприятий. Одно из них — открытие памятника советскому солдату, которое состоится во Ржеве. Вместе с Путиным в нём примет участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. После церемонии у них состоится двусторонняя беседа.

— Во второй половине дня Путин вернётся в Москву и введёт в эксплуатацию в ряде субъектов РФ медцентры, которые построили наши военные. <...> И ещё [планируется] несколько рабочих встреч непубличного характера, — рассказал Песков.