Сёстры Мейпс из Огайо, США, увлекаются сложными и винтажными образами, что легко заметить по фото в группе одной из них — Тары
Но во всём должна быть душа, поэтому одежду и реквизит для съёмок девушки обычно делают сами, пишет Bored Panda
Особую привлекательность для них представляли маски для Хэллоуина, которые дети носили в прошлом
Некоторые маски сёстрам удалось купить в винтажных магазинах, а другие пришлось делать самим по старым фото
Но результат превзошёл все ожидания — снимки получились такими жуткими, что лучше перед сном их не разглядывать
WOW-news
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы... не это. Сёстры надевают винтажные маски, создавая жуткие образы
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