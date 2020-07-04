Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы... не это. Сёстры надевают винтажные маски, создавая жуткие образы

Сёстры Мейпс из Огайо, США, увлекаются сложными и винтажными образами, что легко заметить по фото в группе одной из них — Тары

Фото © Instagram / enchantedeyecreations

Но во всём должна быть душа, поэтому одежду и реквизит для съёмок девушки обычно делают сами, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / enchantedeyecreations

Особую привлекательность для них представляли маски для Хэллоуина, которые дети носили в прошлом

Фото © Instagram / enchantedeyecreations

Некоторые маски сёстрам удалось купить в винтажных магазинах, а другие пришлось делать самим по старым фото

Фото © Instagram / enchantedeyecreations

Но результат превзошёл все ожидания — снимки получились такими жуткими, что лучше перед сном их не разглядывать