Снос "Ангстрема": как мы потеряли "советскую Кремниевую долину"

Там когда-то сделали первый отечественный — полностью отечественный — компьютер. А теперь делают микрочипы для смартфонов и планшетов. И тем не менее один завод работает в убыток, другой — банкрот, а построенные в 70-е и 80-е годы здания уже дважды безуспешно пытались продать.

Фото © Ангстрем

Дорогие миллениалы, это вам бумеры просили передать, так сказать, чисто символически. Для бэкграунда. Первый советский карманный калькулятор, 70-е годы. Выглядит довольно громоздко, но на самом деле он по габаритам вроде наших айфонов, только толстый: длина чуть меньше 12 сантиметров, ширина около семи, толщина — два. В карман, пожалуй, вполне поместится, разве что выпирать будет.

А теперь отзовитесь, пожалуйста, рождённые в СССР — вы ведь наверняка сейчас что-то испытываете? У автора данной статьи была "Ну, погоди!", "Тайны океана" (с осьминогом) и ещё… ах, да, точно, гонки были.

Фото © Ангстрем

А это просто обязательно надо показать. Электронно-вычислительная машина "Электроника НЦ-8010". Совмещалась с телевизором и кассетным магнитофоном.

На 100% сделано в СССР. И архитектура, и каждая микросхема. 16-битный процессор. А что вы смеётесь-то? Между прочим, на тот момент и Apple, и Intel, и разные Altair — все они ещё были восьмибитные. На тот момент — это значит на момент конца 70-х — начала 80-х. К примеру, юному Илону Маску в 1981 году подарили компьютер, который привёл его в неописуемый восторг, — Commodore VIC-20. Так он был восьмибитный. А двумя годами ранее министру электронной промышленности СССР Александру Ивановичу Шокину к 70-летнему юбилею торжественно вручили ПК уже нового поколения. Ещё через несколько лет 16-битные "Электроника БК-0010" появятся в советских школах и станут первыми массово используемыми домашними — или, как тогда говорили, бытовыми — компьютерами.

А вот теперь Маск строит ракеты и космические корабли, а мы оплакиваем "Ангстрем".

Да, кстати, наверное, вы уже поняли: всё вышеперечисленное разрабатывали и создавали именно на этом зеленоградском заводе. Собственно, сам город для того и строили, чтобы в нём заниматься микроэлектроникой и вообще стратегически важными для страны технологиями. Он основан в 1958-м, а в 1963-м там уже появился НИИ-336, при котором вскоре и открыли завод "Ангстрем". А ещё через год начали выпускать вот такие — первые в мире! — миниатюрные радиоприёмники. С наушниками, съёмным аккумулятором и зарядным устройством. И всё это в 1964 году.

Фото © Ангстрем

Это маленькое устройство оказалось просто бомбой на съезде радиоинженеров в США. Вскоре оно вовсю продавалось во Франции и Великобритании. Как упоминается в книге Бориса Малашевича "50 лет отечественной микроэлектронике: краткие основы и история развития", Хрущёв часто брал с собой радиоприёмники "Микро" в заграничные поездки в качестве сувениров. Дарил в том числе Елизавете Второй, Гамалю Абделю Насеру.

Из ангстремовских микросхем собрали первый в мире бортовой компьютер космического корабля. Он назывался "Аргон 11С" и был установлен на межпланетной станции "Зонд-7", которая в 1969 году облетела и сфотографировала Луну, а заодно и позволила испытать тогда ещё совершенно новую возможность — управлять космическим полётом с помощью ЭВМ.

На "Ангстреме" создали первый в мире 16-битный карманный микрокомпьютер — "Электроника-85".

Фото © Wikipedia

В исторической справке на сайте предприятия между 1988-м и 1998-м — пустота. Известно, что за эти десять лет оно стало акционерным обществом. Технологии же его, судя по всему, оставались востребованными: в конце 90-х на микросхемах "Ангстрема" работали 80% калькуляторов и 60% электронных часов ПО ВСЕМУ МИРУ. С 1999 года там освоили производство чипов для смарт-карт, а в 2002-м микроконтроллерами "Ангстрема" оснастили все кассовые аппараты страны.

Так мы плавно переходим от истории к современности. Или даже нет, от истории — к экономике. Происходит следующее.

В 2005 году появляется новая компания со словом "Ангстрем" в своём названии — "Ангстрем-Т". И её владельцем становится экс-министр связи Леонид Рейман, который также был советником президента России. По данным издания CNews, через кипрскую компанию Eventis Telecom Holding он вскоре установил контроль над всеми зеленоградскими "Ангстремами".

В 2008 году "Ангстрем-Т" одалживает у Внешэкономбанка 815 миллионов евро на строительство и оборудование новой фабрики по производству супертонких микросхем. Закупает немецкую технику фирмы AMD. Однако эта техника слишком долго проходит растаможку и за время простоя частично выходит из строя. Соответственно, ещё какое-то время уходит на то, чтобы привести её в порядок. В итоге завод удалось запустить лишь в 2016 году. Тогда же вышла первая — и на сегодняшний день последняя — партия чипов толщиной всего 90 нанометров. 80 тысяч штук.

Тем не менее выяснилось, что компания потратила слишком много денег и времени и не в состоянии расплатиться с Внешэкономбанком. Одновременно США ввели санкции против "Микрона" и "Ангстрема", а президент России Владимир Путин обозначил задачу уменьшать долю военной продукции в пользу гражданской. Впрочем, тогда "Ангстрем" выразил готовность перестроиться и довести долю гражданской продукции до 40% к 2020 году (тогда она составляла менее 20%). Но позже в компании признали, что добиться таких результатов за четыре года не смогут.

Как бы там ни было, в 2018 году сразу несколько компаний подали в суд иски с требованием признать "Ангстрем-Т" банкротом. В 2019 году ВЭБ получает все 100% акций нового завода и немедленно запускает процедуру банкротства. Правда, глава банка Игорь Шувалов тогда обнадёжил: по его словам, правительство готово выделить 20,9 миллиарда рублей на спасение завода.

Тем не менее в октябре банкротство "Ангстрема-Т" состоялось, его совокупный долг составил 85 миллиардов рублей. Через некоторое время Леонид Рейман через суд потребовал 6,5 миллиарда рублей у "Ангстрема" и "Ангстрема-Т". Как подчеркнули "Ведомости", у компаний, которыми сам же и управлял.

В феврале 2020 года выяснилось, что по крайней мере два с лишним миллиарда из этих денег он не получит: иск к "Ангстрему-Т" суд отклонил.

Между тем у, будем говорить, старого "Ангстрема" дела идут тоже неважно: за 2019 год насчитали больше миллиарда рублей убытков. Хуже было только в 2014 году (1,65 миллиарда). По мнению экспертов, в основном это из-за падения спроса со стороны военно-промышленного комплекса — основного заказчика.

И наконец, насчёт сноса. Речь идёт о двух зданиях "Ангстрема", построенных в 1975 и 1987 годах. Их уже дважды выставляли на торги. В первый раз — с начальной ценой в 525 миллионов рублей. Заявок от желающих купить не последовало. В апреле 2020 года начальную ставку снизили до 473 миллионов рублей. Меж тем в Правительстве Москвы считают, что их надо не продавать, а сносить.

Общественно-производственные здания и сооружения, которые сейчас там расположены, устарели не только морально, но и технологически. Поэтому на их месте планируется построить современные объекты научно-производственного назначения Дина Саттарова Директор ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы"

Фото © Gradplanmos.ru

Согласно проекту планировки этой промзоны, предлагается построить на месте имеющихся зданий шесть научно-производственных корпусов высотой до девяти этажей и 30-этажную административную башню.

Фото © Активный Гражданин

В технополисе создаются все условия для производств и научно-технических исследований. Площадка "Ангстрем" позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и повысить инвестиционную привлекательность Зеленограда в целом Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы

Будут ли новые здания принадлежать именно "Ангстрему", не уточняется. Где и как будет работать завод во время реконструкции, опять же неясно. Но факт можно считать свершившимся: на портале "Активный гражданин" состоялись общественные слушания, на них пригласили жителей не всего Зеленограда, а лишь 8-го и 9-го микрорайонов.

В итоге активные граждане в количестве 91 человека высказали, что они думают по этому поводу, и оказалось, что против сноса лишь 17 человек, причём ни один из их голосов "не рекомендован к учёту". На вопрос одного из участников голосования о том, что будет с работниками предприятия, власти ответили, что это "не является предметом планировки". Так что — принято единогласно, граждане!