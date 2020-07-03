Модель надела крошечное бикини собственного бренда, и фанаты не знали, куда деть глаза от стыда

На инстаграм французской красавицы-модели Паулин Танто подписано 4,2 млн человек. Девушка нередко интригует их откровенными снимками. И в этот раз тоже не изменила себе. Блондинка выложила знойный кадр в откровенном бикини, заставив фанатов прильнуть к экранам.

Фото © Instagram / popstantot

Модель предстала, стоя на лужайке, в зелёном купальнике собственного бренда Khassani Swimwear. Она распустила волосы, приняла соблазнительную позу и уверенно смотрела в камеру, демонстрируя эффектную фигуру. Паулин игриво подписала кадр: "Это лето, детка".

Фото © Instagram / popstantot

И без комплиментов горячее фото обойтись не могло. Однако наряду с лестными комментариями попадались и недоуменные. Внимание юзеров привлёк необычный дизайн бикини, которое словно было девушке мало и к тому же надето вверх тормашками.

Кажется, верх маловат mi_ed8

Фото © Instagram / popstantot

Ты бы ещё детский купальник надела saiddd26

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