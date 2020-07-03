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Модель надела крошечное бикини собственного бренда, и фанаты не знали, куда деть глаза от стыда

Девушка принимает солнечные ванны, оставив на себе минимум одежды.

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Фото © Instagram / popstantot

На инстаграм французской красавицы-модели Паулин Танто подписано 4,2 млн человек. Девушка нередко интригует их откровенными снимками. И в этот раз тоже не изменила себе. Блондинка выложила знойный кадр в откровенном бикини, заставив фанатов прильнуть к экранам.

Фото © Instagram / popstantot

Модель предстала, стоя на лужайке, в зелёном купальнике собственного бренда Khassani Swimwear. Она распустила волосы, приняла соблазнительную позу и уверенно смотрела в камеру, демонстрируя эффектную фигуру. Паулин игриво подписала кадр: "Это лето, детка".

Фото © Instagram / popstantot

И без комплиментов горячее фото обойтись не могло. Однако наряду с лестными комментариями попадались и недоуменные. Внимание юзеров привлёк необычный дизайн бикини, которое словно было девушке мало и к тому же надето вверх тормашками.

Кажется, верх маловат

mi_ed8

Фото © Instagram / popstantot

Ты бы ещё детский купальник надела

saiddd26

Лучший наряд для карантина

eveliyev7

Впрочем, модель не так легко смутить, и вскоре после этого её аккаунт пополнился ещё несколькими пикантными фото.

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