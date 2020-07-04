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Жена решила покрасить гардеробную мужа, и теперь остаётся надеяться только на его чувство юмора

Прежде чем пробовать очередной лайфхак из Интернета, нужно немного поразмыслить, стоит ли оно того. Девушка решила придать гардеробной свежий вид, зато одежде внутри теперь вряд ли чем-то поможешь.

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Фото © Facebook / DIY On A Budget Official Facebook group

Недавно в группе Facebook, в которой пользователи делятся фейлами в попытках сделать что-то своими руками, девушка поделилась своим провалом. По словам бедняжки, им с мужем надоел старомодный вид домашней гардеробной. Поэтому, вдохновившись видео из Интернета, они решили покрыть мебель белой краской вместо того, чтобы менять полностью. В планах идея казалась идеальной, но, когда дело дошло до реализации, всё пошло не по плану.

Фото © Facebook / DIY On A Budget Official Facebook group

Поначалу, казалось, всё шло хорошо. Покрасив правую дверцу, девушка принялась за левую. И только когда первый слой краски почти был готов, лайфхакерша поняла, какую ошибку совершила. Открыв гардеробную, она увидела, что висящая внутри одежда была в ровных белых линиях.

Когда ты настолько тупой, что не додумаешься даже опустошить гардероб, прежде чем его красить. Впрочем, это часть моего мужа, и я надеюсь, ему покажется это забавным

Пользовательница Facebook

Фото © Facebook / DIY On A Budget Official Facebook group

К сожалению, ворс кисти оказался слишком длинным. Проходя между деревянными планками, девушка красила не только двери, но и то, что было за ними. Впрочем, даже если бы кисть была подходящего размера, не позаботиться о безопасности одежды было весьма непредусмотрительно. Виновница с этим полностью согласна. Зато, когда придёт время красить её шкаф, она будет готова на 100 процентов.

Теперь я уж точно достану всю одежду, когда буду красить свою часть гардеробной

Пользовательница Facebook

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