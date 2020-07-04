Жена решила покрасить гардеробную мужа, и теперь остаётся надеяться только на его чувство юмора

Недавно в группе Facebook, в которой пользователи делятся фейлами в попытках сделать что-то своими руками, девушка поделилась своим провалом. По словам бедняжки, им с мужем надоел старомодный вид домашней гардеробной. Поэтому, вдохновившись видео из Интернета, они решили покрыть мебель белой краской вместо того, чтобы менять полностью. В планах идея казалась идеальной, но, когда дело дошло до реализации, всё пошло не по плану.

Поначалу, казалось, всё шло хорошо. Покрасив правую дверцу, девушка принялась за левую. И только когда первый слой краски почти был готов, лайфхакерша поняла, какую ошибку совершила. Открыв гардеробную, она увидела, что висящая внутри одежда была в ровных белых линиях.

Когда ты настолько тупой, что не додумаешься даже опустошить гардероб, прежде чем его красить. Впрочем, это часть моего мужа, и я надеюсь, ему покажется это забавным Пользовательница Facebook

Фото © Facebook / DIY On A Budget Official Facebook group

К сожалению, ворс кисти оказался слишком длинным. Проходя между деревянными планками, девушка красила не только двери, но и то, что было за ними. Впрочем, даже если бы кисть была подходящего размера, не позаботиться о безопасности одежды было весьма непредусмотрительно. Виновница с этим полностью согласна. Зато, когда придёт время красить её шкаф, она будет готова на 100 процентов.