В ванной сделали ремонт с оптической иллюзией, при взгляде на которую начинает кружиться голова

Когда творческие люди берутся за ремонт, нужно быть готовым ко всему. Ведь результат может оказаться как очень стильным и красивым, так и весьма странным. Второй вариант — как раз про ванную комнату Кэмми. Поначалу может показаться, что интерьер просто немного чудаковатый, но стоит посмотреть на кадр подольше, как начинает кружиться голова.

Знаю, тут найдётся кто-нибудь, кому будет это интересно

Фото и правда оказалось интересным. За несколько дней публикация стала вирусной: набрала больше 40 тысяч репостов и почти 10 тысяч комментариев от возмущённых пользователей. По их мнению, лишь взгляда на снимок достаточно, чтобы у человека сработал рвотный рефлекс.

Неудивительно, ведь вестибулярный аппарат просто не понимает, где линия горизонта. Кажется, в комнате вообще нет ни одного прямого угла.