В ванной сделали ремонт с оптической иллюзией, при взгляде на которую начинает кружиться голова

Когда творческие люди берутся за ремонт, нужно быть готовым ко всему. Ведь результат может оказаться как очень стильным и красивым, так и весьма странным. Второй вариант — как раз про ванную комнату Кэмми. Поначалу может показаться, что интерьер просто немного чудаковатый, но стоит посмотреть на кадр подольше, как начинает кружиться голова.
Знаю, тут найдётся кто-нибудь, кому будет это интересно
Кэмми Маккэндлесс
Фото и правда оказалось интересным. За несколько дней публикация стала вирусной: набрала больше 40 тысяч репостов и почти 10 тысяч комментариев от возмущённых пользователей. По их мнению, лишь взгляда на снимок достаточно, чтобы у человека сработал рвотный рефлекс.
Неудивительно, ведь вестибулярный аппарат просто не понимает, где линия горизонта. Кажется, в комнате вообще нет ни одного прямого угла.
И хоть кажется, что интерьерное решение не самое удачное, ремонт вышел непростой. Откосная стена, сложная кладка сразу четырёх видов плитки — на всё это ушёл не один день работы. Нужно отметить внимание к деталям. В своей иллюзии хозяева предусмотрели даже наклонённый карниз для шторки, который ещё больше вводит в ступор, пишет Mirror.
WOW-news
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