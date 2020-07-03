В Ботсване нашли сотни трупов слонов, причины смерти неизвестны — фото

В Ботсване зафиксировали необъяснимую массовую гибель слонов, пишет The Guardian. Сообщается, что обнаружено уже около 350 тел животных. Большинство из них лежали недалеко от водоёмов. По опубликованным данным, это явление начали замечать с мая 2020 года, тогда сразу 12 трупов слонов нашли в районе дельты реки Окаванго. Стоит упомянуть, что это охраняемая территория.

Фото © The Guardian

Отмечается, что часть погибших животных лежали мордой вниз. Эксперты подозревают, что этим слонам стало плохо внезапно. Местные жители меж тем рассказали, что не раз видели, как слоны ни с того ни с сего начинают ходить кругами. Есть версия, что нечто повлияло на их нервную систему, и это может быть связано с их смертью.

Правительство Ботсваны пока не может назвать причины произошедшего. Как заявили в Департаменте дикой природы и национальных парков страны, результаты соответствующих анализов должны быть готовы в течение ближайшей пары недель.

Обсуждаются две версии. Одна из них — охотники. Известно, что они травят слонов цианидом. В то же время отмечается, что тела остались с нетронутыми бивнями — а ведь это основная цель охоты на этих животных. Кроме того, после поедания отравленного мяса убитых слонов обычно погибают и хищники — но в данном случае ни гиен, ни львов, ни стервятников умершими от отравления в последнее время не находили.

Ещё одна возможная причина — сибирская язва. Считается, что именно из-за неё в 2019 году в стране погибло ещё около сотни слонов. В то же время, по опубликованным данным, нынешнюю массовую гибель власти страны с этой инфекцией не связывают.