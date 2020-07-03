Американский посол объяснил, почему Белый дом не упомянул СССР в посте о победителях нацизма

Посла США в России Джона Салливана потрясла реакция общественности на сообщения, размещённые 8 мая в аккаунтах Белого дома в "Инстаграме" и "Твиттере". В постах в качестве победителей нацизма были упомянуты только Великобритания и Штаты.

— Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам, — заявил дипломат в интервью РБК.

По его словам, целью записей не было перечисление всех государств, благодаря которым победа над нацизмом стала возможна. Салливан отметил, что в постах не были упомянуты множество стран, в частности Канада.

Напомним, 8 мая американские власти опубликовали поздравление в честь Дня Победы. В нём отмечалось, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, СССР в посте упомянут не был. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если подобные фальсификации исходят со стороны "защитников демократии", то с этим мириться ни в коем случае нельзя.