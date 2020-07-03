Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Американский посол объяснил, почему Белый дом не упомянул СССР в посте о победителях нацизма

Дипломат заверил, что послание было адресовано британским союзникам.

407
Post cover

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Посла США в России Джона Салливана потрясла реакция общественности на сообщения, размещённые 8 мая в аккаунтах Белого дома в "Инстаграме" и "Твиттере". В постах в качестве победителей нацизма были упомянуты только Великобритания и Штаты.

Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам, — заявил дипломат в интервью РБК.

По его словам, целью записей не было перечисление всех государств, благодаря которым победа над нацизмом стала возможна. Салливан отметил, что в постах не были упомянуты множество стран, в частности Канада.

Напомним, 8 мая американские власти опубликовали поздравление в честь Дня Победы. В нём отмечалось, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, СССР в посте упомянут не был. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если подобные фальсификации исходят со стороны "защитников демократии", то с этим мириться ни в коем случае нельзя.

Пользователи соцсетей пытались объяснить администрации американского лидера историю, в том числе с помощью мемов. Пост Белого дома возмутил и рэпера Тимати. Исполнитель призвал подписчиков оставить "свои мысли" в комментариях к публикации.

Выбор редакции

Loading...